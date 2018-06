Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","shortLead":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","id":"20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427cdd8c-bf81-4d20-b07b-88cc56747368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","timestamp":"2018. június. 01. 08:44","title":"Hamarosan a kutyáknak is lehet bútort venni az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról még nem döntött.","shortLead":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról...","id":"20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7523ed0-4d8e-45ce-afdb-926ef66376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","timestamp":"2018. május. 31. 12:42","title":"Dúró Dórának nagyon nehéz napjai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","shortLead":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","id":"20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39453-5cb6-4a60-b8c6-2bac646c05b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","timestamp":"2018. május. 31. 14:45","title":"Puch tud valamit: 300 millióhoz közelít a Népszava kiadójának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","shortLead":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","id":"20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af61ad3-de80-4d79-b719-e7a48325d4fc","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","timestamp":"2018. június. 01. 14:33","title":"Károly herceg Romániában csap hírverést az erdélyi vidéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus \"szuperrost\" segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. ","shortLead":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző...","id":"20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab96c56-f329-47b3-ada0-ba2463c2309a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott, szó szerint: megcsinálták a mesterséges \"idegszálat\" robotokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a95e08-a836-4971-bb6b-059d2b94cf68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itthon is kapható az a bio nugátkrém, amelyben egy bejelentés szerint fémdarabot találtak. Mivel a fémből más üvegcsékbe is kerülhetett, a Nébih azt tanácsolja, senki fogyasszon belőle.","shortLead":"Itthon is kapható az a bio nugátkrém, amelyben egy bejelentés szerint fémdarabot találtak. Mivel a fémből más...","id":"20180601_Ha_ilyen_nugatkremet_vett_nehogy_egyen_belole_femdarab_lehet_benne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75a95e08-a836-4971-bb6b-059d2b94cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7589504a-2008-4bf1-8ad2-81abdd5e5c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_Ha_ilyen_nugatkremet_vett_nehogy_egyen_belole_femdarab_lehet_benne","timestamp":"2018. június. 01. 12:16","title":"Ha ilyen nugátkrémet vett, nehogy egyen belőle, fémdarab lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában rosszabb a helyzet? Dél-Szudánról meg hát... na, tudjuk. Egy friss grafikonból kiderül, hogy még az utóbbi, afrikai ország is egy 25 millió lábon járó gazdasági csodának számít a jelenlegi csúcstartóhoz képest.","shortLead":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában...","id":"20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f048e1e-dfca-466e-b34b-2a243a4a1c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","timestamp":"2018. június. 01. 08:33","title":"Jött egy egészen durva grafikon az inflációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, továbbra sem tudni, hogy a kifejezetten az ilyen helyzetek megelőzésére felszerelt mátrixtábla működött-e a baleset idején.","shortLead":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet...","id":"20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c98ee9-f08e-41cb-9a71-de92d12246e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Egyelőre nem mondja meg a Közút, működött-e a Ferihegyi úti vaskapura figyelmeztető speciális tábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]