Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"47 különböző, Magyarországon is kapható autós gyerekülést tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Két gyerekülést egyáltalán nem ajánlanak a szakértők, mivel biztonsági szempontból kockázatosak. Jó hír, hogy ugyanazért a pénzért, vagy akár kevesebbért biztonságosabbat is vehetünk.","shortLead":"47 különböző, Magyarországon is kapható autós gyerekülést tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Két gyerekülést...","id":"20180602_gyerekules_teszt_tudatos_vasarlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23979723-580f-41c5-ad73-97bfe0cc10e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_gyerekules_teszt_tudatos_vasarlo","timestamp":"2018. június. 02. 15:16","title":"Találtak két gyerekülést, amit inkább kerüljön el, ha jót akar a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máté cége, a Mém Műhely Kft. úgy kapott a jegybankelnök unokatestvérének bankjától 90 milliós hitelt villavásárlásra, hogy idén mínusz 12 milliót sikerült összehoznia, Ádám cége, a Magyar Stratégiai Zrt. pedig gyakorlatilag NHB-s hitelből fizette ki több száz millió forintos villáját.","shortLead":"Máté cége, a Mém Műhely Kft. úgy kapott a jegybankelnök unokatestvérének bankjától 90 milliós hitelt villavásárlásra...","id":"20180601_Kijott_a_Matolcsyfuuk_beszamoloja_de_nem_ebbol_fogja_megtudni_hogy_lehet_szazmillios_villakat_vasarolni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862964ac-7477-41a8-a1bf-9bde404d11a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Kijott_a_Matolcsyfuuk_beszamoloja_de_nem_ebbol_fogja_megtudni_hogy_lehet_szazmillios_villakat_vasarolni","timestamp":"2018. június. 01. 11:08","title":"Kijött a Matolcsy-fiúk cégeinek beszámolója, de nem ezekből fogja megérteni, hogy lehet százmilliós villákat hitelből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkárát. ","shortLead":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért...","id":"20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef99b-80de-4867-8515-439576111a73","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","timestamp":"2018. június. 01. 08:49","title":"Orbán összeférhetetlenség miatt kirakta egy helyettes államtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke a belügyminisztériumot irányítja majd.","shortLead":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke...","id":"20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750fb9e9-ab6b-4ddb-8027-36daecd85242","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. május. 31. 21:55","title":"Esküt tehet péntek délután az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","shortLead":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","id":"20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21925c18-eaf9-4fda-a076-ea0a3f34f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. június. 01. 11:21","title":"1 millió forintba kerül, hogy vezeték nélkül tölthessük a BMW-nket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904a6ba7-cc64-45e5-b95c-2ce8941591d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jót akarhatott, mégis óriási pánikot keltett egy fővárosi általános iskola igazgatója a szülőknek elküldött levelével – írja a Bors.\r

\r

","shortLead":"Jót akarhatott, mégis óriási pánikot keltett egy fővárosi általános iskola igazgatója a szülőknek elküldött levelével –...","id":"20180602_Gyerekrablo_bandarol_irt_levelet_egy_fovarosi_igazgato_a_szuloknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=904a6ba7-cc64-45e5-b95c-2ce8941591d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c1f96b-4676-4eec-a4f4-63fa1f136144","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Gyerekrablo_bandarol_irt_levelet_egy_fovarosi_igazgato_a_szuloknek","timestamp":"2018. június. 02. 07:51","title":"Gyerekrabló bandáról írt levelet egy fővárosi igazgató a szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre egy javaslatról van szó és készek tárgyalni arról.","shortLead":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre...","id":"20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43324c65-0812-45c9-94cd-c11bd19b20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","timestamp":"2018. június. 01. 20:25","title":"Megdupláznák a szombathelyi uszoda díjait, nagy bajba kerülhet a város úszóegyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]