Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","shortLead":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","id":"20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6abc30-9e91-489a-a238-495c7da9326f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","timestamp":"2018. június. 01. 10:10","title":"Felpörgette a Lupa-tavi luxusplázst Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c","c_author":"Molnár Ágnes","category":"elet","description":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is csatlakozott?","shortLead":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is...","id":"201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6188d3-df39-4ad0-b441-592d3df16618","keywords":null,"link":"/elet/201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","timestamp":"2018. június. 02. 08:00","title":"Mi a közös Beyoncéban, Brad Pittben és Woody Harrelsonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk megromlása azonban a vállalkozásaikat is visszavetheti – olvasható a friss HVG-ben.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk...","id":"20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8746b-771d-452d-94bf-839caf633722","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","timestamp":"2018. május. 31. 21:45","title":"Mi lesz Hosszú és Tusup közös bizniszével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos Bírósági Hivatallal való előzetes egyeztetés nélkül végezte bírák \"migrációs tárgyú\" képzését. Minderről egyébként a napokban a kormánypárti médiában is hangzottak el állítások.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos...","id":"20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d838b-e920-4152-94fa-7429cd92a544","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","timestamp":"2018. június. 02. 13:44","title":"Hende szerint az OBH megerősítette, hogy a Soros-hálózat veszélyes az igazságszolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag","description":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti. Zűrzavaros az egykori úszó-világbajnokság helyszínének utóélete is. ","shortLead":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti...","id":"201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057a672c-32f7-4a3e-bf31-8566d5bfdfcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:00","title":"Hosszú Katinkáék milliárdosok lehetnek, mégsem tudni, fizetnek-e a Duna Arénáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","shortLead":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","id":"20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427cdd8c-bf81-4d20-b07b-88cc56747368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","timestamp":"2018. június. 01. 08:44","title":"Hamarosan a kutyáknak is lehet bútort venni az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","shortLead":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","id":"20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833e6768-8471-4294-9e6d-75eeba0e8673","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","timestamp":"2018. június. 01. 06:28","title":"Közös határellenőrzésbe kezdenek a német és az osztrák hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]