Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0957ca-9cac-47b4-9abd-d6f0f0c49152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetések egyik szervezője, Homonnay Gergely szerint nyáron nem lehet tömegeket megmozgatni, de pár hónap múlva folytatják. Dolgoznak egy civil mozgalom létrehozásán is.","shortLead":"A tüntetések egyik szervezője, Homonnay Gergely szerint nyáron nem lehet tömegeket megmozgatni, de pár hónap múlva...","id":"20180601_Stop_Soros_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_mozgalom_homonnay","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0957ca-9cac-47b4-9abd-d6f0f0c49152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb13302-8331-4c55-9bc7-75c00885352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Stop_Soros_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_mozgalom_homonnay","timestamp":"2018. június. 01. 12:11","title":"A Stop Sorost nem az utcán akarják megállítani, a tüntetők ősszel folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor. A szigorú szabályok miatt sok tárgyat nem lehet a kézipoggyászban az utastérbe vinni. Ugorhat az értékes svájci bicska vagy manikűrkészlet is.","shortLead":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor...","id":"20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d52c-52d8-4cd5-bcd4-ffb67cd2f471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","timestamp":"2018. június. 01. 14:44","title":"Elvették a reptéren a kedvenc kisbicskáját? Van, ahol vissza fogják adni, igaz, nem ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","shortLead":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","id":"20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847d83f1-8593-43a8-886b-2a16a96695e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Az összes ellenzéki párt Rokker Zsolti mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics.","shortLead":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét...","id":"20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010182f-28f4-4a71-836b-1918c2c4e4d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","timestamp":"2018. június. 01. 16:26","title":"Aggódhatnak a Chelsea-drukkerek? Abramovics nem akart hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg azonban csökkenni fog. ","shortLead":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg...","id":"20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1b96f-4015-45d8-831b-d87ce1676813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","timestamp":"2018. június. 01. 14:07","title":"Kevesebb pénzt adna Brüsszel a gazdáknak, mégis megúszhatja a dühüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","shortLead":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","id":"20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4960fdf-be88-499e-a6bf-4f8ea210fad1","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","timestamp":"2018. június. 01. 10:25","title":"Tom Cruise már a Top Gun folytatásán dolgozik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb pénztárcájú felhasználók Galaxy S9+-a.","shortLead":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb...","id":"20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd19fbb7-7294-45bb-b94d-e5d383a6a8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","timestamp":"2018. június. 01. 15:03","title":"Kiszivárgott videó: jön a Galaxy S9+ egy még nagyobb, de olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]