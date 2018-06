Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb karaktere. Néhány szót váltottunk Alex Zanardival.","shortLead":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb...","id":"20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c50d9-a520-4cc7-ad48-b4af71cc606e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","timestamp":"2018. június. 02. 16:01","title":"A tizensokadik helyért ugyanúgy küzdök mint az elsőért - a DTM-be visszatérő, műlábakkal élő Zanardival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét növekedésnek indult a piac.","shortLead":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét...","id":"20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fb087-fb35-44d6-abb6-82bafd840dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","timestamp":"2018. június. 01. 09:03","title":"Tudja, milyen okostelefonokat vesznek most a legtöbben? Itt a lista, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","shortLead":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","id":"20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919afb4-3732-4622-b2b6-81b136edac3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","timestamp":"2018. június. 01. 17:11","title":"Újra V8-as dübörgéstől hangos a Hungaroring, fotóink a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2766a355-ba68-4b54-8062-ff859f2d4fac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Bridge kezdeményezéséhez több mint százötven cég csatlakozott. Üzenetük az, hogy tisztességes adófizetéssel, átlátható működéssel ők is hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez.","shortLead":"A Budapest Bridge kezdeményezéséhez több mint százötven cég csatlakozott. Üzenetük az, hogy tisztességes adófizetéssel...","id":"20180531_iden_is_bulival_unneplik_a_magyar_startupok_hogy_trukkozes_nelkul_fizettek_be_az_adojukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2766a355-ba68-4b54-8062-ff859f2d4fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8339f49-91ba-44ae-8d39-2e3597d45f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_iden_is_bulival_unneplik_a_magyar_startupok_hogy_trukkozes_nelkul_fizettek_be_az_adojukat","timestamp":"2018. május. 31. 21:25","title":"Idén is bulival ünneplik a magyar startupok, hogy trükközés nélkül fizették be az adójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c","c_author":"Molnár Ágnes","category":"elet","description":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is csatlakozott?","shortLead":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is...","id":"201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6188d3-df39-4ad0-b441-592d3df16618","keywords":null,"link":"/elet/201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","timestamp":"2018. június. 02. 08:00","title":"Mi a közös Beyoncéban, Brad Pittben és Woody Harrelsonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti) oldalán – írta a Global Times című kínai napilap.\r

","shortLead":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti...","id":"20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49369d8b-894f-4827-8788-b42cdd315a0c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","timestamp":"2018. június. 01. 15:23","title":"Nyolc és fél tonna szemetet hozott le egy takarítóbrigád a Mount Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]