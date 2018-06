Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne, ha a mikrovállalkozásoknál egyszerűsítenék a hipa-bevallást, a társaságiadó-bevallást pedig a társasági adóról szóló törvényben előírt adatokra korlátoznák.","shortLead":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne...","id":"20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e687e-706a-4aff-b730-07f0002a40e5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","timestamp":"2018. június. 01. 11:28","title":"Óriásit szívtak a bevallással azok a cégek, amelyek több településen is működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","shortLead":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","id":"20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d8e9-3b3c-46fd-a4a2-13cc6a7bf961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","timestamp":"2018. június. 02. 16:55","title":"Elképesztő, ahogy leszállt az autók közé ez a kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója. A szövetség fegyelmi eljárást indított.","shortLead":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója...","id":"20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b985a1c-10e5-4ac1-8dcd-210b7bef8f30","keywords":null,"link":"/sport/20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Huhogtak, megdobálták, leöntötték – nekiment a szurkolóknak a fehérvári kosaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","shortLead":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","id":"20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80cb8-528e-497f-a0c5-a88b6373f9ff","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","timestamp":"2018. június. 01. 11:14","title":"Annyira büdös volt az utas, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania egy holland repülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","shortLead":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","id":"20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6836d8a5-c7db-4b72-8a8e-a0e7732ab0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","timestamp":"2018. június. 01. 09:00","title":"Újabb botrány Amerikában: útszéli stílusban szólt be a tévés Ivanka Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 különleges robogó kezdi meg nyártól szogálatát Budapesten, amelyből bárki kiválaszthat magának egyet.","shortLead":"50 különleges robogó kezdi meg nyártól szogálatát Budapesten, amelyből bárki kiválaszthat magának egyet.","id":"20180601_blinkee_city_elektromos_robogo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1252fb5-27fc-4d73-807f-fae1544ba01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_blinkee_city_elektromos_robogo","timestamp":"2018. június. 01. 09:21","title":"Ilyen jármű még nem volt Budapesten – és nyártól ön is használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]