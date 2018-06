Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b1e2f3-0d60-4650-b0e7-55aa66f2dce1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Míg az egyikkel teljes csendben lehet villanykabriózni, addig a másikkal a V8 dübörgése közepette lehet vadászni egymás után a finom kanyarokra. Közös vonásuk a mérnöki zsenialitás. ","shortLead":"Míg az egyikkel teljes csendben lehet villanykabriózni, addig a másikkal a V8 dübörgése közepette lehet vadászni egymás...","id":"20180601_nyitott_teto_bmw_i8_roadster_kabrio_plugin_hibrid_villanymotor_bmw_m5_sportauto_szedan_v8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b1e2f3-0d60-4650-b0e7-55aa66f2dce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f774f-234a-4217-add5-5e26921f059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_nyitott_teto_bmw_i8_roadster_kabrio_plugin_hibrid_villanymotor_bmw_m5_sportauto_szedan_v8","timestamp":"2018. június. 01. 18:20","title":"Nyitott tetős i8 és 600 lóerős M5 – teszteltük a végletek BMW-it","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára elérhetővé tesz.","shortLead":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára...","id":"20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e94c8-0b9a-4bc7-a1df-a1fefc1b71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Rákapcsolnak a Google-nél: még több embert fognak ingyen tanítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Totó kutya hű társa volt a DK elnökének, amikor Gyurcsány még miniszterelnök volt, Putyinnal is cimborált a kutya.","shortLead":"Totó kutya hű társa volt a DK elnökének, amikor Gyurcsány még miniszterelnök volt, Putyinnal is cimborált a kutya.","id":"20180531_Meghalt_Toto_Gyurcsany_Ferenc_kutyaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfdd2e7-60f2-4943-9c25-a14a31ecdcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Meghalt_Toto_Gyurcsany_Ferenc_kutyaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:51","title":"Meghalt Totó, Gyurcsány Ferenc kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","shortLead":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","id":"20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754684e-ed0f-4d65-ac0f-a7f609049105","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","timestamp":"2018. június. 01. 17:20","title":"\"Elolvadunk, mint a fagyi\" – Majka és Pápai Joci szállítja az idei VOLT-himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő levelet írt a chilei papoknak a pedofil botrányokkal kapcsolatban. Ebben elismerősen szólt az áldozatokról, akik vállalták az igazság feltárását, és szégyenkezett amiatt, hogy az egyház nem reagált időben a botrányokra.","shortLead":"Az egyházfő levelet írt a chilei papoknak a pedofil botrányokkal kapcsolatban. Ebben elismerősen szólt az áldozatokról...","id":"20180531_ferenc_papa_nem_lesz_tobbe_papi_pedofilia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327829ad-eec7-4392-bd9f-73d2b8b5b5b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ferenc_papa_nem_lesz_tobbe_papi_pedofilia","timestamp":"2018. május. 31. 21:41","title":"Ferenc pápa: Nem lesz többé papi pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen szakasza, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni Budapesttől a román határig autópályán.","shortLead":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen...","id":"20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4a24c1-e047-4ae5-9994-0cd8053aab5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","timestamp":"2018. május. 31. 17:40","title":"Pénzt ad az EU a román határig tartó autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője mellé vennie kell egy negyedik magángépet is. 54 millió dolláros adománynak kellene összegyűlnie, hogy \"Jézus kívánsága\" teljesüljön. ","shortLead":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője...","id":"20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14dc79-465c-4c26-9344-75b5ab433f2c","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","timestamp":"2018. május. 31. 10:45","title":"Jézus nevében gyűjt pénzt a magángépére egy televíziós hitszónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]