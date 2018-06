Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor főpolgármestersége idején kezdték el a járműhiány miatt. Sok utasnak talán az ugrik be elsőre a magaspadlós járművekről, hogy nem szabad ráállni a lépcsőjükre, mert akkor nem nyílnak az ajtók. Most éppen ezeket a lépcsőket javíttatják. ","shortLead":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor...","id":"20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2444d498-1ced-439f-bb9c-dfc1dbdc6d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","timestamp":"2018. június. 02. 11:20","title":"Több százmillióért javíttatják a használtan vett pesti villamosok lépcsőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és a lemenő nap. Ilyen csupán négyszer fordul elő egy évben, a Manhattanhenge, azaz a manhattani napforduló különleges eseménynek számít. ","shortLead":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és...","id":"20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ed61c-a969-4371-aa0d-fde5792e18a9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","timestamp":"2018. május. 31. 13:23","title":"Káprázatos jelenség a manhattani napforduló – zseniális fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","shortLead":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","id":"20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833e6768-8471-4294-9e6d-75eeba0e8673","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","timestamp":"2018. június. 01. 06:28","title":"Közös határellenőrzésbe kezdenek a német és az osztrák hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először zuhant le a cég kisrepülőgépe, igaz, a gyártó cég folyamatosan átalakult, ahogy a tulajdonosok is cserélődtek.","shortLead":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először...","id":"20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f132c-100b-4d30-99e7-ad04c0562c01","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","timestamp":"2018. május. 31. 17:58","title":"Furcsa kanyarok a Pécsett balesetet szenvedett kisrepülőgép gyártójának történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy Magyarországon a gyerekvállalási kedv igen magas, csak most épp hullámvölgyben vagyunk. A gyerekeknek már az óvodától kezdve abban kell segíteni, hogy szép párkapcsolatra törekedjenek, amiből házasság lehet.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a59e1f-5621-4629-87b9-da620c5307c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","timestamp":"2018. június. 01. 09:45","title":"Gyorsabban daráltatná le Kásler a tananyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre egy javaslatról van szó és készek tárgyalni arról.","shortLead":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre...","id":"20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43324c65-0812-45c9-94cd-c11bd19b20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","timestamp":"2018. június. 01. 20:25","title":"Megdupláznák a szombathelyi uszoda díjait, nagy bajba kerülhet a város úszóegyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","shortLead":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","id":"20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087ad50-648e-437c-9551-1a1f292512e7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Az autópálya mellé kitett kiscicákat mentettek a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]