[{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi buszokon sokszor rettentő meleg van, amit a merev szabályozás, az elromlott légkondicionálók és a sofőrok ellenállása egyaránt nem segít csökkenteni.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi buszokon sokszor rettentő meleg van, amit a merev szabályozás, az elromlott légkondicionálók és a sofőrok...","id":"20180602_Hoseg_a_buszokon_merev_szabalyok_es_meghibasodott_berendezesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbf7dd5-edcd-445f-b8ab-3d0bd86f9877","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hoseg_a_buszokon_merev_szabalyok_es_meghibasodott_berendezesek","timestamp":"2018. június. 02. 19:52","title":"Hőség a buszokon: merev szabályok és meghibásodott berendezések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne - csak az jogilag nem a Fidesz kampánya, hanem kormánytájékoztatás.\r

\r

","shortLead":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne...","id":"20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c6dad4-ca08-43e7-a061-4a93f1ec3279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","timestamp":"2018. június. 02. 20:12","title":"Miközben a kormány szórta a pénzt a kampányban, a Fidesz alig költött valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","shortLead":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","id":"20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a833db-c5bc-4f4d-9a37-41b20ba34ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","timestamp":"2018. június. 03. 12:53","title":"Tuzson Bence a kötcsei pörkölt helyett a csömöri körmenetet választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","shortLead":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","id":"20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75f31ba-a312-4ca1-8f63-cf22a9c4a1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","timestamp":"2018. június. 03. 15:24","title":"A magántulajdont és a melegek jogait is elismerhetik Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","shortLead":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","id":"20180603_motoros_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0a5944-3440-423a-ba5d-fd7749bdf002","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. június. 03. 04:01","title":"A nap videója: Ilyen motoros balesetet még az életben nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főként a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt. ","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főként a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt. ","id":"201818__kanyarojarvany__koncentralt_piac__oltasellenesseg__magukkal_szurnak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e027c-cad8-4eab-8d4c-b87b5b8d532b","keywords":null,"link":"/elet/201818__kanyarojarvany__koncentralt_piac__oltasellenesseg__magukkal_szurnak_ki","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"Saját magukkal és a gyerekükkel szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","shortLead":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","id":"20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693553-df27-45aa-8d7c-c2602028c2ba","keywords":null,"link":"/sport/20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 02. 21:42","title":"Tenisz: a franciák fekete napja a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]