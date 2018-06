Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","shortLead":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","id":"20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c0af54-5caf-47ec-bda9-f82a2fdea1c0","keywords":null,"link":"/elet/20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","timestamp":"2018. június. 03. 13:37","title":"Ismét támadnak a fájdalmas kabalafigurák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) egyaránt érinti.","shortLead":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna...","id":"20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6c478a-606d-443c-9793-471fca26c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Vasárnap hajnalban nem lehet majd e-matricát venni, jobb inkább most elintézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Legfrissebb_becsles_2050re_Orban_mar_csak_nyolcmillio_magyar_kormanyfoje_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a78de3-be78-4f95-877f-b687e7fb3671","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Legfrissebb_becsles_2050re_Orban_mar_csak_nyolcmillio_magyar_kormanyfoje_lehet","timestamp":"2018. június. 03. 17:11","title":"Legfrissebb becslés: 2050-re Orbán már csak nyolcmillió magyar kormányfője lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos szoftverrel javít a képek minőségén. A Leica központjában jártunk egy Huawei P20 Próval.","shortLead":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos...","id":"20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e30af54-4d1f-4450-bb80-5a69a0b1727c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","timestamp":"2018. június. 02. 20:30","title":"A fotósok Mekkájában teszteltük le, milyen képeket is csinál valójában a legjobbnak kikiáltott telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce6ad29-8e4a-4e5a-9b0f-28f3ad676008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lap a veszprémi kórház példáján keresztül próbálja bizonyítani, milyen jól megy a kórházaknak Budapesten és vidéken egyaránt. ","shortLead":"A kormánypárti lap a veszprémi kórház példáján keresztül próbálja bizonyítani, milyen jól megy a kórházaknak Budapesten...","id":"20180602_A_Magyar_Idok_szerint_a_videki_korhazak_mar_megujultak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce6ad29-8e4a-4e5a-9b0f-28f3ad676008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5fe382-6f27-464b-ab2d-8da55f12ce6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_A_Magyar_Idok_szerint_a_videki_korhazak_mar_megujultak","timestamp":"2018. június. 02. 08:28","title":"A Magyar Idők szerint a vidéki kórházak már megújultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos Bírósági Hivatallal való előzetes egyeztetés nélkül végezte bírák \"migrációs tárgyú\" képzését. Minderről egyébként a napokban a kormánypárti médiában is hangzottak el állítások.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos...","id":"20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d838b-e920-4152-94fa-7429cd92a544","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","timestamp":"2018. június. 02. 13:44","title":"Hende szerint az OBH megerősítette, hogy a Soros-hálózat veszélyes az igazságszolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]