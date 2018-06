Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","shortLead":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","id":"20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbeb641-f2ca-497b-b2e0-acbe9439e315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 02. 17:33","title":"Mi, magyarok is ráfizetünk az amerikai-európai vámháborúra, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics.","shortLead":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét...","id":"20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010182f-28f4-4a71-836b-1918c2c4e4d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","timestamp":"2018. június. 01. 16:26","title":"Aggódhatnak a Chelsea-drukkerek? Abramovics nem akart hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c37916b-4492-4ea9-ab3e-83d26f3910ef","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","timestamp":"2018. június. 03. 10:20","title":"Lehet-e egy kisfiú feminista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok államtitkárságra szüksége.","shortLead":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok...","id":"201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e1f0e-3322-47db-8444-874d3688b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","timestamp":"2018. június. 02. 07:00","title":"Kuszaság után ma már egyenesen káosz van az államtitkárságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Személyi változásokat jelentettek be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál.","shortLead":"Személyi változásokat jelentettek be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál.","id":"20180601_megvan_az_mtva_uj_kommunikacios_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a912c312-bde0-458d-9c35-ba25032a88f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megvan_az_mtva_uj_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2018. június. 01. 16:45","title":"Megvan az MTVA új kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki az éves beszámolókból. \r

","shortLead":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki...","id":"20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111269c2-3bf5-45fc-8fd7-7c7f9ece3c47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","timestamp":"2018. június. 02. 18:35","title":"Igencsak hálás lehet az Aldi a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és Karácsondnál is találkoztak az állattal a napokban.","shortLead":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és...","id":"20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c44afb-6606-425d-b5a6-0604c7b06d88","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. június. 01. 16:44","title":"Több helyen is medvét láttak Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek, hogy fegyvert tartsanak maguknál, de az Egyesült Államokban vannak bizonyos kivételek.","shortLead":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek...","id":"20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c48424-90ca-499d-9e1a-f26ec9975efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","timestamp":"2018. június. 02. 08:07","title":"Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]