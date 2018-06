Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c411add-4e22-4614-902c-cd207e5bb2bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Michael Ford 90 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas Michael Ford 90 éves volt.","id":"20180601_Meghalt_a_Star_Wars_ea_az_Indiana_Jones_latvanytervezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c411add-4e22-4614-902c-cd207e5bb2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326eb919-0ae2-4b61-bdec-bd5f26cbdab8","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Meghalt_a_Star_Wars_ea_az_Indiana_Jones_latvanytervezoje","timestamp":"2018. június. 01. 17:55","title":"Meghalt a Star Wars és az Indiana Jones látványtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba keveredett és súlyos börtönbüntetést kapott. A jobbközép kormányt egy baloldali váltotta, de Pedro Sánchez széke nem biztos, pártjának pedig alacsony a támogatottsága.","shortLead":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba...","id":"20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da407e-6793-480b-b8f9-500c9f67249c","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","timestamp":"2018. június. 01. 17:00","title":"Miniszterelnököt buktatott a korrupció, mégsem jött el a béke Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","shortLead":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","id":"20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60f074-e840-49e2-a2e8-fb4c6005e7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","timestamp":"2018. június. 02. 17:23","title":"Vízbe fulladt egy nő Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]