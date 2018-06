Az igazság napja május 31-e, amikor a cégek közzétették éves beszámolóikat. Ekkor derült ki az is, mennyit fialt a kormányközeli vállalkozóknak 2017-ben Orbán Viktor, Lázár János vagy Rogán Antal barátsága.

Érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet a felcsúti fociakadémiával kapcsolatban a G7. A gazdasági szakportál a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány éves beszámolója alapján azt írja, az Orbán Viktor által alapított, Mészáros Lőrinc által vezetett szervezet tavaly kétszer akkora bevételt ért el, mint amennyit a tornatermek építésére a kormány elkülönített a 2018-as költségvetésben.

Az alapítvány 5,4 milliárd forintot szerzett meg a társasági adó „átcsoportosításából” - ennek egy része meg is érkezett 2017-ben –, ebből 1,3 milliárd egyetlen cégtől érkezett. Mivel az adatok nem nyilvánosak, a G7 is más beszámolók alapján tud következtetni arra, hogy ez az óriási adomány Mészáros üzlettársának a cégétől, a Duna Aszfalttól érkezhetett. A hvg.hu által is a tavalyi közbeszerzések bajnokának nevezett tiszakécskei építőipari cég 2017-ben 18 milliárd forintnál magasabb profitra tett szert.

A tao-támogatás azonban nem az egyetlen forrása a Felcsút bevételeinek. Több mint 3 milliárd forint céges adományokból érkezett, emellett kapott az alapítvány támogatást az államtól, az UEFA-tól és az magyar futballszövetségtől, sőt, volt aki szja-ja 1 százalékát is neki ajánlotta fel, ebből 356 ezer forint bevétel származott.

Bár a pénz jó részét elköltötték – például igen magas fizetésekre –, az alapítvány hatalmas vagyont halmozott fel: eszközállománya már meghaladja a 21 milliárd forintot – hívja fel a figyelmet a G7.

(G7)