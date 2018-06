Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó rendeletmódosítás - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. \r

","shortLead":"Megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó rendeletmódosítás - jelentette be a Nemzetgazdasági...","id":"20180602_Julistol_elesedik_a_NAV_uj_csodafegyvere_a_trukkozo_cegek_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d32fb7-84fc-42b0-844f-f9e845d76f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Julistol_elesedik_a_NAV_uj_csodafegyvere_a_trukkozo_cegek_ellen","timestamp":"2018. június. 02. 17:05","title":"Júliustól élesedik a NAV új csodafegyvere a trükköző cégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet információit, majd ezekről élőszóban tájékoztatja viselőjét.","shortLead":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet...","id":"20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3da7c7-f677-4e64-bbfd-edd608d15d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","timestamp":"2018. június. 02. 08:52","title":"Okosszemüveget fejlesztő magyar feltaláló lett az Év Innovátora Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál célkereszttel a homlokodon.... A színleg meggyilkolt orosz újságíró Facebook bejegyzésben kívánta kritikusainak, hogy kerüljenek egyszer az ő helyébe.\r

\r

\r

","shortLead":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál...","id":"20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219516db-cc17-4d14-9ba1-851844f75dbe","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","timestamp":"2018. június. 03. 16:23","title":"Babcsenko kifakadt bírálóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag","description":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti. Zűrzavaros az egykori úszó-világbajnokság helyszínének utóélete is. ","shortLead":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti...","id":"201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057a672c-32f7-4a3e-bf31-8566d5bfdfcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:00","title":"Hosszú Katinkáék milliárdosok lehetnek, mégsem tudni, fizetnek-e a Duna Arénáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","shortLead":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","id":"20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85d0e85-ce16-4f74-8168-31511f051320","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","timestamp":"2018. június. 01. 21:51","title":"Durva esést élt túl a Ducati olasz motorosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sunday fun, no comment...","shortLead":"Sunday fun, no comment...","id":"20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aadf438-060b-4ad0-bbc5-32de3879c915","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","timestamp":"2018. június. 03. 15:34","title":"Nem biztos, hogy akarta látni ezt a fotót Andy Vajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]