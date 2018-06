Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap elnevezésű vírus kéretlen levelekkel terjed, amelyek egy hamis JavaScript letöltőt tartalmaznak. És mindez nem csak elméleti: a kártevőt terjesztő spamkampányt a lengyeleknél már azonosították.","shortLead":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap...","id":"20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763c4858-df57-49e3-b88d-54a82bbdcd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","timestamp":"2018. június. 04. 00:03","title":"Vigyázzon, ez a számítógépes vírus kiüríti a bankszámláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk értékítéletet - mutatnak rá pszichológusok pénzügyi irracionalitásunkra. ","shortLead":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk...","id":"20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4c82fc-d639-4d38-8d8f-ad17efd2d238","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","timestamp":"2018. június. 03. 19:15","title":"Ön is mérgelődik a szakemberek magas kiszállási díja miatt? Ebbe belegondolt már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben darabokra esett. ","shortLead":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben...","id":"20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a1b84-3357-4c34-82e3-101e524457d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:26","title":"Órákkal a Föld elérése előtt vettek csak észre egy aszteroidát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb siker a magyar filmnek. ","shortLead":"Újabb siker a magyar filmnek. ","id":"20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320315d0-47c1-45ce-be8d-c889fd8e48c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","timestamp":"2018. június. 04. 15:40","title":"A legjobb európai filmek közé jelölték az Egy napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd046a1-2b07-4d62-a50b-c118f9881088","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új műtét előnyei között említik azt, hogy az operáció és a felépülési idő is rövidebb, a csukló pedig terhelhetőbb lesz a gyógyulás után. ","shortLead":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új...","id":"20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8a7a6-9e13-4946-b988-0086a0406231","keywords":null,"link":"/elet/20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","timestamp":"2018. június. 04. 15:19","title":"Különleges csuklóműtét: gyorsabb, hatékonyabb, és itthon is elvégzik már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]