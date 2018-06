Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82af4d83-6b79-46e3-a90c-9aa06a84e1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem járt teljes sikerrel a Telegram oroszországi hozzáférésének állami eszközökkel történő blokkolása, ezért most egyenesen az Apple-től követelik az alkalmazás eltávolítását.","shortLead":"Nem járt teljes sikerrel a Telegram oroszországi hozzáférésének állami eszközökkel történő blokkolása, ezért most...","id":"20180603_apple_app_store_telegram_messenger_torlese_oroszok_oroszorszag_roszkomnadzor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82af4d83-6b79-46e3-a90c-9aa06a84e1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef3dec-6593-4789-9ee9-b424872f192a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_apple_app_store_telegram_messenger_torlese_oroszok_oroszorszag_roszkomnadzor","timestamp":"2018. június. 03. 21:03","title":"Az oroszok nem viccelnek: a szerencsétlenül sikerült tiltás után azonnali törlésre szólították fel az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec170d3e-072f-411b-ba3c-ba0f11d88b5a","c_author":"","category":"elet","description":"Olvasónk lőtte a csodálatos képet","shortLead":"Olvasónk lőtte a csodálatos képet","id":"20180602_Dupla_szivarvanyt_is_fotoztak_ma_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec170d3e-072f-411b-ba3c-ba0f11d88b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3881a87-eb9a-4549-992b-cc04ffdc8095","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Dupla_szivarvanyt_is_fotoztak_ma_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 20:18","title":"Dupla szivárványt is fotóztak ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_A_Fideszkepviselo_egyetert_sok_ember_eletet_szartak_el_tegnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad88dcbe-366b-47ae-a415-52ab5eaa5a94","keywords":null,"link":"/elet/20180603_A_Fideszkepviselo_egyetert_sok_ember_eletet_szartak_el_tegnap","timestamp":"2018. június. 03. 11:49","title":"A fideszes képviselő egyetért: sok ember életét szarták el tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok felhasználóiról, sőt azok ismerőseiről is személyes, köztük érzékeny adatokat is átadott a Facebook több tucat telefongyártó és más eszközöket készítő cégnek. Ráadásul ezt nem a Facebook hozta nyilvánosságra, hanem újságírók derítették ki.","shortLead":"Az okostelefonok felhasználóiról, sőt azok ismerőseiről is személyes, köztük érzékeny adatokat is átadott a Facebook...","id":"20180604_facebook_adatmegosztas_megallapodas_mobilgyartok_apple_samsung","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4d6c31-1610-4e90-93f7-d7fb3225ac38","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_facebook_adatmegosztas_megallapodas_mobilgyartok_apple_samsung","timestamp":"2018. június. 04. 12:33","title":"Elfelejtettek szólni, de most kiderült: 60 telefongyártónak adta ki személyes adatainkat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk értékítéletet - mutatnak rá pszichológusok pénzügyi irracionalitásunkra. ","shortLead":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk...","id":"20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4c82fc-d639-4d38-8d8f-ad17efd2d238","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","timestamp":"2018. június. 03. 19:15","title":"Ön is mérgelődik a szakemberek magas kiszállási díja miatt? Ebbe belegondolt már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f5bcb1-e2e6-4512-9f35-69742a83a845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_A_fideszes_miniszter_szerint_vita_nelkul_nincs_esely_a_jovore","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f5bcb1-e2e6-4512-9f35-69742a83a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a0f3a7-508d-47a4-8953-49643b6e6bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_fideszes_miniszter_szerint_vita_nelkul_nincs_esely_a_jovore","timestamp":"2018. június. 04. 12:13","title":"A fideszes miniszter szerint vita nélkül nincs esély a jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]