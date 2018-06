Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","shortLead":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","id":"20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fc5cc-bd08-4874-bb73-c26b7cd1a38f","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","timestamp":"2018. június. 02. 19:57","title":"Valaki 1,6 milliárdot nyert a Lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","shortLead":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","id":"20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e048-a9d6-4e23-84f2-0193723c4969","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","timestamp":"2018. június. 03. 09:21","title":"Eladó a kormányzati Moszkvics, ami drágább, mint egy új S-osztályos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.","shortLead":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi...","id":"20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc960170-8983-4eaf-bf27-8209e1e503ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","timestamp":"2018. június. 03. 08:16","title":"Ilyen lesz az új rendszámtábla, ami leváltja majd a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]