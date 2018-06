Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot – közölte Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője az ISNA félhivatalos iráni hírügynökséggel. ","shortLead":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának...","id":"20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef7e08-6181-4ad0-9dc6-6701918e682c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","timestamp":"2018. június. 05. 05:18","title":"Trump felrúgta az alkut, Irán újra felpörgeti az urándúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen, nem állami tulajdonban lévő festményéről nem tett le a magyar állam. A tulajdonos műgyűjtő a májusi bírósági döntés után azt hitte, hogy vége a pereskedésnek, de nem így lett. A Golgota vételáráról továbbra sincs megállapodás. ","shortLead":"Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen, nem állami tulajdonban lévő festményéről nem tett le a magyar állam...","id":"20180604_golgota_a_magyar_allam_nekifut_egy_ujabb_eljarasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d0853-a442-4a76-b7c0-62d2f53da2c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_golgota_a_magyar_allam_nekifut_egy_ujabb_eljarasnak","timestamp":"2018. június. 04. 20:05","title":"Golgota: a magyar állam nekifut egy újabb eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi műhely azt szeretné, hogy más fogyatékkal élők is hasonlóan láthatóvá váljanak a város hétköznapi életében.","shortLead":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi...","id":"20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9747d6c2-b64f-4602-87a6-693417e709cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","timestamp":"2018. június. 03. 17:30","title":"Ma ez még bevállalósnak számít, pedig minden testnek jár a ruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","shortLead":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","id":"20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a833db-c5bc-4f4d-9a37-41b20ba34ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","timestamp":"2018. június. 03. 12:53","title":"Tuzson Bence a kötcsei pörkölt helyett a csömöri körmenetet választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rangok öröklése még nem túl emancipált az Egyesült Királyságban.","shortLead":"A rangok öröklése még nem túl emancipált az Egyesült Királyságban.","id":"20180605_Harry_herceg_lanya_nem_orokol_rangot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c30f8f5-2d7e-496c-9797-fedf5a289396","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Harry_herceg_lanya_nem_orokol_rangot","timestamp":"2018. június. 05. 10:57","title":"Harry herceg lánya nem örököl rangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar kidolgozni, amellyel valódi nyomás alá helyezhető a kormány. \"Ha szükséges, el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig\" – írta.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar...","id":"20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f9baac-6c5d-4aa2-88cf-961b518510ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","timestamp":"2018. június. 04. 09:40","title":"Hülyeséggátló törvényjavaslattal készül Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző a sorozat görögországi futamát a második helyen zárta.","shortLead":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző...","id":"20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca256c4-a851-4762-a7dd-9e476c73f5e9","keywords":null,"link":"/sport/20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","timestamp":"2018. június. 04. 07:38","title":"Komoly siker: magyar páros dobogós a rali-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]