Június ötödikén járt volna le az eredetileg szabott határidő, amely után amerikai cégek nem léphettek volna semmilyen üzleti kapcsolatra Oleg Gyeripaszka-val. Putyin egyik kedvenc oligarchája szerepel ugyanis azon a feketelistán, melyet az amerikai hatóságok állítottak össze a miatt, mert Moszkva megpróbált beavatkozni az amerikai választásokba 2016-ban. Gyeripaszka olyan cégeket pénzelt, melyek Trump kampányát erősítették és gyengítették az ellenfelet, Hillary Clintont. A vesztes részben az oroszokat okolta a vereségért. Így került a feketelistára Oleg Gyeripaszka, Oroszország egyik leggazdagabb embere, aki EN+ cégen keresztül az ellenőrzése alatt tartja a Ruszalt, mely a világ második alumínium termelője. Olcsó orosz alumíniumra az amerikai nagyiparnak szüksége van- figyelmeztették republikánus támogatói Trumpot, aki különben még 10%-os büntető vámot is kivetett az alumínium importjára. Kivételek persze mindig vannak.

Először a Ruszal orosz óriásnak adtak határidő-módosítást októberig, most pedig az EN+ - nak, vagyis Oleg Gyeripaszka megúszhatja a szankciókat, ha úgy alakulnak a dolgok. De mégis mit vár el az amerikai pénzügyminisztérium az orosz oligarchától? Azt, hogy csökkentse részesedését 50% alá az EN+ cégnél, és ezen kívül szervezze át a vezetést: legyen benne több külföldi! Minderre október 23-ig adtak határidőt Oleg Gyeripaszka-nak. Aki már meg is bízta a jónevű Rotschild bankházat a fontos művelettel- számol be róla a Kreml házi portálja, az Rt.com. Megírja azt is, hogy Gyeripaszka megvált néhány régi bizalmas barátjától, akik a vezetés kulcsfigurái voltak. Helyettük majd külföldiek jönnek.

Az oroszoknak ebben már komoly gyakorlatuk van: a leghíresebb Gerhard Schröder exkancellár, aki ma a Rosznyeft igazgatótanácsának elnöke és a Nord Stream 2 orosz-német földgázvezeték első számú lobbistája. Amerika ellenzi a vezetéket, és lehet, hogy emiatt újabb szankciók jönnek. Legalábbis az Rt.com így értesült. Schröder német exkancellár azért nem tűnik túlságosan nyugtalannak: Merkel nemrég találkozott Szocsiban Putyin elnökkel, akivel oroszul beszélgettek. Putyin pedig kedden Bécsben vendégeskedik, ahol a kisebbik kormánypárt, a szélsőjobboldali Szabadságpárt nyíltan lobbizik azért, hogy oldják fel a szankciókat Oroszország ellen.

Gyeripaszka ügye mutatja, hogy a szankciók azért nem vágnak húsba. Az orosz oligarcha továbbra is dollármilliárdos - írja a Bloomberg, amely közli: változás van a listán. Oroszország leggazdagabb embere immár nem Mordasov, a Szeversztal ura, hanem Vlagyimir Liszin, a Novolipeck Steel tulajdonosa. A különbség minimális: 20,19 és 20,18 milliárd dollár. Mindketten éppúgy, mint Gyeripaszka, az orosz fémipari komplexum oligarchái. Azé, amelyet Trump külön vámjai olyannyira megcéloztak (acél 25% és alumínium 10%). Liszin acélvállalatának a részvényei 3,5%-al emelkedtek, így sikerült az első helyre ugrania a Bloomberg Russia listán. Szegény, szankció sújtotta gazdagok.