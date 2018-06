Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti irodákban vehetnek meg az autósok. Aki beszerez ilyet, keresse az ENC-feliratú kaput fel-, illetve lehajtáskor.","shortLead":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti...","id":"20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fa3bfb-cbbc-41ca-9a40-4d62c277c58b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","timestamp":"2018. június. 04. 16:55","title":"Fontos infók azoknak, akik ráhajtanak idén nyáron valamelyik horvát autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c06e65-0193-4f5c-899d-d102980faa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","timestamp":"2018. június. 04. 15:02","title":"Kövér László az első mondat után majdnem leharapta a jobbikos Jakab Péter fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis, azt nem a zsák pénzért teszi.","shortLead":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis...","id":"20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade2a9d-fa76-4fc1-adbf-630e4c5bab3e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","timestamp":"2018. június. 04. 11:59","title":"Dzsudzsák bevallotta, a pénz miatt focizik külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy műszer segítségével stabilan és biztonságosan lehet tenyészteni hajtüszőket, és azokból több ezer hajszál növeszthető a fejlesztők szerint, akik a módszerüket 2020-tól szeretnék elérhetővé tenni.","shortLead":"Egy műszer segítségével stabilan és biztonságosan lehet tenyészteni hajtüszőket, és azokból több ezer hajszál...","id":"20180605_a_kopaszodoknak_is_segithetnek_az_ossejtek_itt_az_uj_modszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea21db5-28c5-47dc-a556-b6c6715b65f4","keywords":null,"link":"/elet/20180605_a_kopaszodoknak_is_segithetnek_az_ossejtek_itt_az_uj_modszer","timestamp":"2018. június. 05. 16:44","title":"A kopaszodóknak is segíthetnek az őssejtek, itt az új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","shortLead":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","id":"20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6e57a8-8e4b-4946-971c-72c7f5d58f3f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","timestamp":"2018. június. 05. 14:23","title":"Illegális fakitermelés pusztítja tovább az orángutánok élőhelyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a szöveg egyre rosszabb lesz – ebben az ügyben is eléggé magára marad a kormány.

","shortLead":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter...","id":"20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c44b382-8061-45c6-b83b-2074913eb2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","timestamp":"2018. június. 04. 16:14","title":"Rosszul áll a szénánk az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine Healy-t. Az 1980-as években az akkor még örömlányként pénzt kereső Healy-t többször is őrizetbe vették egy wellingtoni illegális bordélyban.","shortLead":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine...","id":"20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e666b-9253-4fda-8b6a-e288a9e657df","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","timestamp":"2018. június. 04. 09:44","title":"A királynő tüntette ki a volt prostituáltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]