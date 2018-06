Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bukott filmmogul kedden a manhattani legfelső bíróság előtt ügyvédje szerint azt mondta, senkivel nem bocsátkozott olyan szexuális aktusba, amely nem közös megegyezéssel történt.","shortLead":"A bukott filmmogul kedden a manhattani legfelső bíróság előtt ügyvédje szerint azt mondta, senkivel nem bocsátkozott...","id":"20180605_Tagadja_bunosseget_a_sztarok_tucatjai_altal_megvadolt_Harvey_Weinstein","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc104a-f5f7-4981-9acd-3b2382fcf772","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Tagadja_bunosseget_a_sztarok_tucatjai_altal_megvadolt_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. június. 05. 18:21","title":"Tagadja bűnösségét a sztárok tucatjai által megvádolt Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","shortLead":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","id":"20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aad6f81-279c-46b6-83b2-c03aa1275f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","timestamp":"2018. június. 05. 18:01","title":"Kínos rés van az Amnesty International rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság, ahol egy kis füzetet is osztottak a megjelent képviselőknek, amelyben a sokszínű Magyarország mellett érveltek. Arra kérték a képviselőket, ne szavazzák meg a törvényt. Videó. ","shortLead":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és...","id":"20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a8db0-0626-4b75-ab54-88869a332e03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","timestamp":"2018. június. 04. 13:02","title":"\"Ez minden, csak nem nemzeti összetartozás\" – a Stop Soros ellen tüntettek a civilek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre 20 éve nem volt példa.","shortLead":"Erre 20 éve nem volt példa.","id":"20180605_No_lehet_a_Bond_25_fogonosza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40704ba0-7c2a-4f78-85d8-2635d58c0fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_No_lehet_a_Bond_25_fogonosza","timestamp":"2018. június. 05. 15:01","title":"Nő lehet a Bond 25 főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős a mai nap a Házban. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart az Országgyűlés, esküt tesznek új képviselők (bár egyelőre nem tudni, pontosan mikor, mert a napirendben jelzett időpontban ez nem történt meg) és voltak interpellációk, azonnali kérdések is.","shortLead":"Erős a mai nap a Házban. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart...","id":"20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f014aef-ae3e-4688-bf81-db5b5d34750b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. június. 04. 13:18","title":"Az újdonsült Jobbik-képviselő első felszólalása: Ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stop Soros törvénycsomagról ír a brit The Guardian. A lap újságírója – amellett, hogy elutazott Röszkére, hogy a helyszínről számoljon be arról, hogyan bánik Magyarország a határára érkezett menedékkérőkkel – beszélt egy szegedi ügyvéddel, Kovács Tímeával, aki az érkezőknek segít benyújtani a kérelmeiket, valamint a hódmezővásárhelyi független polgármesterrel, Márki-Zay Péterrel.","shortLead":"A Stop Soros törvénycsomagról ír a brit The Guardian. A lap újságírója – amellett, hogy elutazott Röszkére...","id":"20180604_guardian_marki_zay_peter_stop_soros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80333aaf-293b-4ec7-803f-61ebd65ac80c","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_guardian_marki_zay_peter_stop_soros","timestamp":"2018. június. 04. 12:10","title":"Márki-Zay a The Guardiannek: A civilek ellen szól a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","shortLead":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","id":"20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a3fede-1058-4dde-85a4-81b5c0dc304a","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","timestamp":"2018. június. 04. 23:24","title":"Félelem és undor az illiberális Magyarországon - kemény hangvételű könyvet írtak Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]