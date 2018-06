Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán nagyon megbánta.","shortLead":"Aztán nagyon megbánta.","id":"20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e08bff-d5e1-4a05-ad8f-781b26db4c35","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","timestamp":"2018. június. 05. 08:54","title":"Tizennégy évet várt arra, hogy feltegyen egy bunkó kérdést Serena Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","id":"20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0ad1e-bbcf-4724-a1c9-e2c9ed4b6546","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","timestamp":"2018. június. 05. 14:49","title":"Kínos: fekáliás baktériumok tanyáznak a telefonjainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","shortLead":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","id":"20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b0dd8-e114-4a2e-83b6-6b1461c879fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","timestamp":"2018. június. 05. 12:26","title":"Gyakorlatilag megsemmisült a Porsche az Isle of Manen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","shortLead":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","id":"20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115d3c2-43ab-4ea1-9a0e-58cbf05abdca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","timestamp":"2018. június. 05. 11:02","title":"Távozik a Paksi Atomerőmű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","shortLead":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","id":"20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335b48a-556f-4ba6-aa48-1b43f6a988db","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","timestamp":"2018. június. 05. 11:42","title":"Fontos figyelmeztetést küldött a NAV a nyári munkába álló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced005c4-566e-4b3a-be01-1b48001b02fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékeznek még a hivatalos Összetartozás dalára?\r

","shortLead":"Emlékeznek még a hivatalos Összetartozás dalára?\r

","id":"20180604_Talpaink_egymasra_lepnek__ot_eves_a_Barackfadal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced005c4-566e-4b3a-be01-1b48001b02fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d683cd32-8dbd-4cca-9768-c119f11cfbc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Talpaink_egymasra_lepnek__ot_eves_a_Barackfadal","timestamp":"2018. június. 04. 12:15","title":"\"Talpaink egymásra lépnek\" – ötéves a Barackfadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, összeszerelő üzemből áll majd és széndioxid-semleges energiaellátású lesz","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő...","id":"20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f201a1c-b042-42cd-9fbd-0cef1f08a142","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","timestamp":"2018. június. 05. 18:48","title":"Jön a második Mercedes-gyár Kecskemétre, letették a digitális alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","shortLead":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","id":"20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9867a-da0e-4110-ba71-3ce9262c1e55","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","timestamp":"2018. június. 05. 11:44","title":"Yaya Touré szerint Guardiola azért mellőzi, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]