[{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az országot járják az MSZP elnökjelöltjei, a hét végén Budapesten ülnek össze, előtte még Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsen és Győrben tartanak konvenciót. A június közepén tartandó kongresszuson záruló versenybe öten neveztek, és bár többen már nem lesznek, változásokra még lehet számítani. Mivel Tóth Bertalan a legesélyesebb jelölt, mások esetleg újragondolják, nincs-e biztosabb jövőjük, ha más posztra pályáznak.","shortLead":"Az országot járják az MSZP elnökjelöltjei, a hét végén Budapesten ülnek össze, előtte még Kecskeméten, Nyíregyházán...","id":"20180606_MSZP_Toth_Bertalan_elnokvalasztas_Mesterhazy_Attila_Kunhalmi_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3c4722-358f-4dd2-a13c-64bf81a80b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_MSZP_Toth_Bertalan_elnokvalasztas_Mesterhazy_Attila_Kunhalmi_Agnes","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Elkeseredett MSZP keresi elnökét lehetetlen küldetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az ATV kamerái előtt beszélt a házelnök.","shortLead":"Erről az ATV kamerái előtt beszélt a házelnök.","id":"20180605_Kover_Laszlo_szerint_barmelyik_masik_egyetem_jobb_a_CEUnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c5d5c-2913-4033-ba77-58ea0df39988","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kover_Laszlo_szerint_barmelyik_masik_egyetem_jobb_a_CEUnal","timestamp":"2018. június. 05. 16:12","title":"Kövér László szerint bármelyik másik magyar egyetem jobb a CEU-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai felhasználóknak is okozott már kellemetlenséget a svájci Viagogo, amely rendszerint áron alul kínál nagynevű zenekarok koncertjeire vagy sporteseményekre szóló belépőket. A britek most keményen fellépnének a jegyvásárlós weboldalt üzemeltető viagogo AG ellen, de már a FIFA is perel.","shortLead":"Hazai felhasználóknak is okozott már kellemetlenséget a svájci Viagogo, amely rendszerint áron alul kínál nagynevű...","id":"20180606_viagogo_koncertjegy_vasarlas_olcso_koncertjegy_margot_james_brit_parlament_vasarlas_a_neten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc20459-279f-44e8-828b-e1a85195a24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_viagogo_koncertjegy_vasarlas_olcso_koncertjegy_margot_james_brit_parlament_vasarlas_a_neten","timestamp":"2018. június. 06. 09:03","title":"Olcsón venne jegyeket? Sok magyart is becsapott már ez az oldal, főleg most legyen vele óvatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint több mint tízmillió legális, és legalább hárommillió illegális bevándorló él a 145 millió lakosú országban. A migránsok az orosz társdalom talán legjobban kizsákmányolt tagjai.","shortLead":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint...","id":"20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22c2482-bbe2-4012-a999-dc068ffc187b","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","timestamp":"2018. június. 06. 21:47","title":"Nemzetközi migráció – pillantás Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de a fürdőben azóta is munkagépek dolgoznak. ","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de...","id":"20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9d228-2d5f-4554-bce7-b13a242bdb81","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","timestamp":"2018. június. 06. 08:56","title":"A vagyonkezelő szerint igenis lesz még valami a Dagályból ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]