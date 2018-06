Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","shortLead":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","id":"20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98ed7b-6aa2-49e2-ad25-043819fbc8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","timestamp":"2018. június. 06. 10:57","title":"Hivatalos: itt a nagyobb, erősebb és okosabb teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van egy komoly konfliktus köztük: kötelező menekültkvótát akarnak. Amiről Orbán persze hallani sem akar.\r

\r

","shortLead":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van...","id":"20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ce79fd-1f3b-4084-bca4-c9f4b960362a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","timestamp":"2018. június. 06. 10:26","title":"Orbán legtutibb szövetségese lehetne – de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed","c_author":"K.G.","category":"enesacegem","description":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett a hatalmat. Az utolsó évtized sem hozott nagy változást, a hazai főzdékben csak elvétve találunk női sörmestereket. Egyikük Késmárki-Nagy Kata, a Kapucinus Sörfőzde vezetője. Vele készített interjút a HVG Gasztro & Utazás kiadványa.\r

","shortLead":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett...","id":"20180607_Sor_noi_kezben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a443878-494a-4451-9063-dcbae84270cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Sor_noi_kezben","timestamp":"2018. június. 07. 13:30","title":"Tanárnőból sörmester és főzdevezető - ilyen karrier is létezik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","shortLead":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","id":"20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cc00e1-5f85-4ef2-91ba-3af61baac1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 06. 10:04","title":"Négy óra alatt 31 szabálytalankodó sofőrt találtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is viselniük kell a vetítés alatt. Nem véletlenül: a rendező azt ígéri, az így befogott agyhullámok folyamatosan alakítanak valamit filmje, a The Moment cselekményén, a néző pedig lényegében gondolataival (agyi aktivitásával) tudja formálni a látottakat. ","shortLead":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is...","id":"20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77de7779-9388-450e-a771-e59d94280b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"Itt az első film, amelyben pusztán azzal tudja befolyásolni a cselekményt, hogy nézi a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b4b507-4176-43d1-9f4e-0a7702d28598","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 hirtelen a börtönviselt exszocialistával bizonyítaná igazát – derült ki egy bírósági tárgyaláson. Arra hivatkoznak, hogy a Tényekben korábban elsötétítve bemutatott „tanú” gyakorlatilag Zuschlag magyar hangja volt, csak kvázi statisztaként ismertette a nyilatkozatát. Hiszen Zuschlag börtönben ült, nem is szerepelhetett a riportban, de most, hogy nemrég kiszabadult, már ő lenne a tanújuk.","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 hirtelen a börtönviselt exszocialistával bizonyítaná igazát –...","id":"20180607_Varatlan_huzas_Zuschlag_Janost_veti_be_a_Tv2_a_Czegledyugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b4b507-4176-43d1-9f4e-0a7702d28598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0bcbe4-ac95-4d9b-a6fd-71d4d2ba9ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Varatlan_huzas_Zuschlag_Janost_veti_be_a_Tv2_a_Czegledyugyben","timestamp":"2018. június. 07. 09:30","title":"Váratlan húzás: A Tv2 Zuschlag Jánost veti be Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de a fürdőben azóta is munkagépek dolgoznak. ","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de...","id":"20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9d228-2d5f-4554-bce7-b13a242bdb81","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","timestamp":"2018. június. 06. 08:56","title":"A vagyonkezelő szerint igenis lesz még valami a Dagályból ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]