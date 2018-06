Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást küldött a magyar hatóságoknak.","shortLead":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást...","id":"20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb80009-d4df-4ec2-af5a-c440c8ddf50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","timestamp":"2018. június. 06. 11:08","title":"Itt a friss jelentés, nagyon rossz helyen állunk az OLAF-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed","c_author":"K.G.","category":"enesacegem","description":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett a hatalmat. Az utolsó évtized sem hozott nagy változást, a hazai főzdékben csak elvétve találunk női sörmestereket. Egyikük Késmárki-Nagy Kata, a Kapucinus Sörfőzde vezetője. Vele készített interjút a HVG Gasztro & Utazás kiadványa.\r

","shortLead":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett...","id":"20180607_Sor_noi_kezben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a443878-494a-4451-9063-dcbae84270cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Sor_noi_kezben","timestamp":"2018. június. 07. 13:30","title":"Tanárnőból sörmester és főzdevezető - ilyen karrier is létezik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már tulajdonképpen nem is létezik a kereszténydemokrácia. Itthon pedig több egyház is figyelmeztette Orbán Viktort, hogy ne forduljon vissza a Horthy-éra felé.","shortLead":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már...","id":"20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03b9af-a322-4e25-acab-47622a4eaa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","timestamp":"2018. június. 06. 17:00","title":"Orbán épp a kereszténydemokrácia lényegét tagadja: az ugyanis liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely egy válasza szerint ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy a polgári vezetés alatt folytatódjon a fejlődés. ","shortLead":"Gulyás Gergely egy válasza szerint ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy a polgári vezetés alatt folytatódjon...","id":"20180606_Gulyas_Nem_tervezi_a_kormany_az_onkormanyzati_rendszer_atalakitasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1ba7cf-a57f-4e6a-ac3f-fa4c81cae126","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Gulyas_Nem_tervezi_a_kormany_az_onkormanyzati_rendszer_atalakitasat","timestamp":"2018. június. 06. 09:02","title":"Gulyás: Nem tervezi a kormány az önkormányzati rendszer átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz. Még szerencse, hogy itt még nem tiltották ki a vadkerekezőket, mint a pesti belvárosban.","shortLead":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz...","id":"20180606_Gurulo_kavezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6141063-511c-4b17-b68e-dd827f4867da","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Gurulo_kavezo","timestamp":"2018. június. 06. 17:38","title":"Guruló kávézó nyílt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá a légitársaságok, mert egyes országok a hiperinfláció miatt nem engedik az országból kivinni az amerikai dollárt.","shortLead":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá...","id":"20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66267b45-2226-48f2-bb5d-b9bec13aaa47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Dollármilliárdokkal tartozik Venezuela a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]