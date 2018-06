Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip Erdogan török elnököt.","shortLead":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip...","id":"20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f565513-c68a-4791-a58e-40efb667476c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","timestamp":"2018. június. 05. 21:45","title":"Egy évre börtönbe zártak egy grafikust, amiért rajzaival kigúnyolta a török elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b5e702-a3ee-4f47-a5cf-ef0fa1a8bd55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Floyd Mayweather Jr.-t választotta a világ legjobban kereső sportolójának a Forbes: a bokszoló éves gázsija, amelyet nem mellesleg egyetlen éjszaka keresett meg, 77,8 milliárd forintnak megfelelő dollárra rúg.","shortLead":"Floyd Mayweather Jr.-t választotta a világ legjobban kereső sportolójának a Forbes: a bokszoló éves gázsija, amelyet...","id":"20180605_Itt_az_ember_aki_Meszaros_Lorincnel_is_gyorsabban_szedi_a_milliokat_igaz_neki_verekedni_kell_erte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b5e702-a3ee-4f47-a5cf-ef0fa1a8bd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428d8077-3276-439f-945c-5a7afbc7d933","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Itt_az_ember_aki_Meszaros_Lorincnel_is_gyorsabban_szedi_a_milliokat_igaz_neki_verekedni_kell_erte","timestamp":"2018. június. 05. 18:11","title":"Itt az ember, aki Mészáros Lőrincnél is gyorsabban gyűjti a milliókat, igaz, ehhez verekednie is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nyíregyháza felé vezető oldalon csak egy sáv lesz járható Nagyfügednél két napig. ","shortLead":"A Nyíregyháza felé vezető oldalon csak egy sáv lesz járható Nagyfügednél két napig. ","id":"20180605_egy_szakaszon_biztosan_dugo_lesz_szerdan_es_csutortokon_az_m3as_autopalyan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6e594-7539-431f-b77e-e4b618fb25ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_egy_szakaszon_biztosan_dugo_lesz_szerdan_es_csutortokon_az_m3as_autopalyan","timestamp":"2018. június. 05. 15:49","title":"Egy szakaszon biztosan dugó lesz szerdán és csütörtökön az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","shortLead":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","id":"20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2773c9d-58bc-4b80-9ab0-524c4c0b11c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","timestamp":"2018. június. 06. 16:59","title":"Lemond Rákospalota polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már tulajdonképpen nem is létezik a kereszténydemokrácia. Itthon pedig több egyház is figyelmeztette Orbán Viktort, hogy ne forduljon vissza a Horthy-éra felé.","shortLead":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már...","id":"20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03b9af-a322-4e25-acab-47622a4eaa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","timestamp":"2018. június. 06. 17:00","title":"Orbán épp a kereszténydemokrácia lényegét tagadja: az ugyanis liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy műszer segítségével stabilan és biztonságosan lehet tenyészteni hajtüszőket, és azokból több ezer hajszál növeszthető a fejlesztők szerint, akik a módszerüket 2020-tól szeretnék elérhetővé tenni.","shortLead":"Egy műszer segítségével stabilan és biztonságosan lehet tenyészteni hajtüszőket, és azokból több ezer hajszál...","id":"20180605_a_kopaszodoknak_is_segithetnek_az_ossejtek_itt_az_uj_modszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea21db5-28c5-47dc-a556-b6c6715b65f4","keywords":null,"link":"/elet/20180605_a_kopaszodoknak_is_segithetnek_az_ossejtek_itt_az_uj_modszer","timestamp":"2018. június. 05. 16:44","title":"A kopaszodóknak is segíthetnek az őssejtek, itt az új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]