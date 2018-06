Az Erdély-hadművelet teljes sikerrel zárult. Igaz ugyan, hogy Pitesti városa nem Erdélyben van, de az olasz és a román rendőrség közös maffiaellenes akcióját így keresztelték el – talán azért, hogy félrevezessék a nápolyi maffiát, mely szépen berendezkedett az országban. Már két éve számítani lehetett erre – mondta a város polgármesterének helyettese, aki a párizsi Le Monde-nak nyilatkozott. A francia lap megírja: az olasz üzletember-maffiózó a Camorra nagyfőnökének a fiancheggiatore-je volt, vagyis a teljhatalmú helyi megbízottja. Nemcsak az ingatlanban volt érdekelt, hanem sok másban is.

Michele Zagaria, a nápolyi maffia nagyfőnöke állítólag személyesen állította rá a stratégiai fontosságú feladatra, Románia meghódítására. Igaz, közben egy kis baj történt, Michele Zagariát az olasz csendőrök elkapták. Rejtőzködött, de feladták alig 50 ezer euróért. A Camorra-főnök ugyanis szemet vetett a házigazda fiatalkorú lányára. A RAI olasz közszolgálati televízió ebből filmet forgatott. Szép közönségsikert arattak, de Michele Zagaria beperelte őket hitelrontásért. 100 ezer eurót követel. A nagyfőnök a börtönből irányítja a Camorrát, amelynek éves üzleti forgalma meghaladja az egymilliárd eurót. Egyik nagy üzletük az európai pénzek lenyúlása és tisztára mosása. Valószínűleg ezt csinálták Romániában is. Ezért érdeklődik az ügy iránt a korrupcióellenes ügyészség is, mely már sok minisztert is rács mögé juttatott. Éppen most adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot egy korrupciós ügyben Elena Udrea ex-miniszterasszony ellen, aki a hírek szerint Latin-Amerikában rejtőzködik.

Milyen kapcsolatban állt a lefogott olasz maffiózó a román elittel? Nem veszélytelen ennek a kérdésnek a boncolgatása, a szomszédos Szlovákiában a maffia megölt egy oknyomozó újságírót a menyasszonyával együtt, mert a fiatal riporter a Ndragheta és a szlovák elit kapcsolatait vizsgálta. Kiderült, hogy a helyi Ndragheta-főnök szeretője Robert Fico miniszterelnök főtanácsadója. Azóta mindketten lemondtak, de Fico továbbra is a háttérből irányítja Szlovákia politikai életét. Így nem csoda, ha ma sincs válasz arra, hogy a kalabriai maffia hogy nyúlhatott le uniós pénzeket Kelet-Szlovákiában.