Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek is nyilvánosságra kerültek. A meteorológusok értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek...","id":"20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1173640-2fd4-4788-bc2f-438dad28e36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","timestamp":"2018. június. 06. 11:03","title":"Éppen 10 000 méteres magasságban repült a gép, amikor egy nagyon durva jégviharba keveredett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","shortLead":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","id":"20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bea5652-ff12-4108-8b58-2a09e09fbd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 19:03","title":"Itt az Intel nagy bejelentése: kész a 28 (!) magos processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert a foglalkozásokhoz sincs elég játék.","shortLead":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert...","id":"20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb78203e-7b8e-458a-b0a2-c021f3f64e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","timestamp":"2018. június. 06. 10:51","title":"Nincs játék a borsodi óvodában, az óvónő a Facebookon kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","shortLead":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","id":"20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cc00e1-5f85-4ef2-91ba-3af61baac1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 06. 10:04","title":"Négy óra alatt 31 szabálytalankodó sofőrt találtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt halálra Stockholm belvárosában. Nem sokon múlt, hogy nem volt jóval több halott: a rendőrök egy robbanószerkezetet is találtak a merénylő kisteherautójában.","shortLead":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt...","id":"20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35096529-c702-4ee6-9077-cf634a88d3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","timestamp":"2018. június. 07. 13:54","title":"Életfogytiglanit kapott a stockholmi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25 milliárd eurót a tavalyi szezonban.","shortLead":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25...","id":"20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8646706f-1f2e-4171-ada8-acf5bb1eb922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","timestamp":"2018. június. 07. 05:47","title":"Azt hitte, sok pénz van a fociban? Még annál is több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]