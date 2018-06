Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f50cad-11fa-446e-99ed-54404386a69f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó elkészítette az újgenerációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan igen szemrevalóra sikeredett. ","shortLead":"A francia gyártó elkészítette az újgenerációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan igen...","id":"20180607_peugeot_508_sw_kombi_francia_auto_volvo_v60_csomagtarto_benzin_dizel_plugin_hibrid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f50cad-11fa-446e-99ed-54404386a69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179df9f-9539-41dd-9120-844e158f61f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_peugeot_508_sw_kombi_francia_auto_volvo_v60_csomagtarto_benzin_dizel_plugin_hibrid","timestamp":"2018. június. 07. 08:21","title":"Itt a gyönyörű Peugeot 508 kombi változata, van félnivalója a Volvo V60-nak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","shortLead":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","id":"20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c5b6b7-ab1a-44af-8284-9a4474fd35cf","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. június. 06. 13:37","title":"Újabb miniszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább várni és a hozamok emelkedését érvényesítette a hitelkamatokban. A legrosszabb esetben ez azt jelenti, hogy aki egy hónapot várt, az ugyanazért a hitelért 4-6%-kal fizethet ki havonta többet. ","shortLead":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább...","id":"20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd67637-5b4d-478a-8b85-8d3df3e1acaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","timestamp":"2018. június. 07. 12:22","title":"Rossz hír a késlekedőknek: drágulnak júniusban a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is viselniük kell a vetítés alatt. Nem véletlenül: a rendező azt ígéri, az így befogott agyhullámok folyamatosan alakítanak valamit filmje, a The Moment cselekményén, a néző pedig lényegében gondolataival (agyi aktivitásával) tudja formálni a látottakat. ","shortLead":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is...","id":"20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77de7779-9388-450e-a771-e59d94280b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"Itt az első film, amelyben pusztán azzal tudja befolyásolni a cselekményt, hogy nézi a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]