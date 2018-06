Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783a4a1-813c-46f1-8659-2012d9373421","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","timestamp":"2018. június. 06. 11:09","title":"Hogy úszhatja meg ép bőrrel egy gyerek a szülők válását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új szabványnak köszönhetően a jelenlegi módszereknél sokkal egyszerűbben – és adott esetben olcsóbban – megoldható, hogy hálózatba kapcsoljunk különféle routereket, így jobb legyen a wifis lefedettség a házban.","shortLead":"Egy új szabványnak köszönhetően a jelenlegi módszereknél sokkal egyszerűbben – és adott esetben olcsóbban – megoldható...","id":"20180606_wifi_alliance_easymesh_mesh_halozat_router","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0faa6-476c-4c1a-9739-b8e301f6ef76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_wifi_alliance_easymesh_mesh_halozat_router","timestamp":"2018. június. 06. 08:03","title":"Van wifi a lakásában? Ezzel a megoldással mindenhol erős lesz a jel, gyors lesz az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","shortLead":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","id":"20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0851b2b-00ed-418c-b998-c00d4e3ddb1a","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","timestamp":"2018. június. 05. 16:40","title":"Woody Allen: Nekem kellene a #metoo-mozgalom arcának lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna teljesíteni – írja a HVG. Az iparkamara elnöke szerint amúgy sem kell mindenkinek egyetemre menni, ám a húzás miatt nem csak a diákok, az intézmények is pórul járhatnak, így akár a Matolcsy-féle kecskeméti egyetem is.","shortLead":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna...","id":"20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f00ea8d-0aa4-4e8c-aeb9-cbde6feca54f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","timestamp":"2018. június. 06. 12:45","title":"Tervezett szelekció: Parragh vagy Matolcsy nevet a végén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő Spar-pontok száma is nő, és két éven belül elérheti a százat.","shortLead":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő...","id":"20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fc4af-bdc5-40e1-acdd-55beff017b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","timestamp":"2018. június. 06. 07:48","title":"Jövőre indulhat a Spar webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","shortLead":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","id":"20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8338d26c-3459-4d6c-8615-f2c67fd3087f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. június. 06. 20:10","title":"Diákmunkásból sincs elég, pedig műtőssegédnek is mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van egy komoly konfliktus köztük: kötelező menekültkvótát akarnak. Amiről Orbán persze hallani sem akar.\r

\r

","shortLead":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van...","id":"20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ce79fd-1f3b-4084-bca4-c9f4b960362a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","timestamp":"2018. június. 06. 10:26","title":"Orbán legtutibb szövetségese lehetne – de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]