[{"available":true,"c_guid":"5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert azokkal óriási nyomást tesznek a sportolókra.","shortLead":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert...","id":"20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec49d8-807b-4608-a22f-1022a98cc3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","timestamp":"2018. június. 06. 09:42","title":"Ian Thorpe: Elég volt az olimpikonok stresszeléséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni tőle a kormányzat.","shortLead":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni...","id":"20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774bb176-3bcd-4bf9-864e-80344525562a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 06. 14:17","title":"Pákh Imre kész eladni a Golgotát az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7544f-f780-4464-8886-167b923ffe46","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","timestamp":"2018. június. 07. 10:47","title":"Figyelő: \"Örüljünk annak, hogy van egy katolikus buzink\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def519cd-84c8-48cb-8999-216b169b93d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal jutalmazott Leaf a jelek szerint igen népszerű az öreg kontinensen.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal jutalmazott Leaf a jelek szerint igen népszerű az öreg kontinensen.","id":"20180606_nissan_leaf_villanyauto_elektromos_auto_japan_kornyezetbarat_zold_rendszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def519cd-84c8-48cb-8999-216b169b93d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712be6d7-663e-437b-9495-653a97eea014","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_nissan_leaf_villanyauto_elektromos_auto_japan_kornyezetbarat_zold_rendszam","timestamp":"2018. június. 06. 13:21","title":"Viszik, mint a cukrot: Európában 10 percenként eladnak egyet a Nissan villanyautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett tengeri herkentyűket és gyömbéres pacalt is. A sörsátras piac ötletgazdáitól megtudtuk, honnan érkeznek Kőbányára a kínai gasztronómia alapelemei, és hogy képzelik el a Mázsa téri Chinatown jövőjét.","shortLead":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett...","id":"20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea9de4-4ae2-4068-b7e1-71a9e290d27a","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","timestamp":"2018. június. 05. 20:00","title":"Ilyen egy nagy zabálás a kőbányai Chinatownban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","shortLead":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","id":"20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e06cff-2d20-4359-b946-24b7bd439f69","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","timestamp":"2018. június. 06. 19:59","title":"Újabb miniszeri biztosok jönnek, komoly díjazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]