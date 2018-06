Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel az NBA-ben szereplő Lakers keddi próbajátékán.","shortLead":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel...","id":"20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554631d7-e7a2-4025-90b0-d947f5137c8e","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","timestamp":"2018. június. 05. 19:55","title":"Óriási lehetőség előtt egy magyar kosaras: próbajátékra hívta a Los Angeles Lakers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál járt az állat, elfogása még mindig nem sikerült.","shortLead":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál...","id":"20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918387f-2834-4c0b-934d-37be1ccb2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 15:02","title":"Még sincs meg, újra megszökött üldözői elől a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán nagyon megbánta.","shortLead":"Aztán nagyon megbánta.","id":"20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e08bff-d5e1-4a05-ad8f-781b26db4c35","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","timestamp":"2018. június. 05. 08:54","title":"Tizennégy évet várt arra, hogy feltegyen egy bunkó kérdést Serena Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","shortLead":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","id":"20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d54f-4f74-478e-9452-dab04610c5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 05. 22:05","title":"Egy hét múlva elvileg kezet ráz Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

\r

","shortLead":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli...","id":"20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65fec2-174c-46b8-92b0-815192008c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","timestamp":"2018. június. 06. 21:54","title":"Ellopott egy utánfutót, majd azzal tűzifát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon helyett egy teljesen átlagos mobilt mutatott be kedden a Lenovo. A készülékkel nem csak a pletykák átal felkorbácsolt várakozásoknak nem sikerült megfelelnie a gyártónak, de úgy tűnik, a Lenovo maga is félrevezette a felhasználókat.","shortLead":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon...","id":"20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4285db4-9070-4c0b-aaae-59babfdd7ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","timestamp":"2018. június. 05. 20:18","title":"Csodamobil helyett hatalmas csalódás a Lenovo nagy hanggal beharangozott új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]