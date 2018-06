Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arról beszélt, hamarosan benyújtják a jövő évi költségvetést, az általános tartalékot jelentősen emelik. A tárcák leadták az igényeket. A nyugdíjasok foglalkoztatása is erősödik.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arról beszélt, hamarosan benyújtják a jövő évi költségvetést, az általános...","id":"20180605_Kormanyinfo_koltsegvetes_stop_soros_alaptorveny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f7cdc-b1b3-4ede-a33f-69b61fb9a888","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kormanyinfo_koltsegvetes_stop_soros_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 05. 14:26","title":"Gulyás Gergely lassan Lázár Jánossá alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","shortLead":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","id":"20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa42e20-9129-45a5-bc87-85dfaba22636","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","timestamp":"2018. június. 05. 13:47","title":"A villamossínre parkoló autóssal fizettették ki az összes utas taxiköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A P. Lászlóval egy cellában elszállásolt férfi öngyilkosságot kísérelt meg, a robbantás vádlottja tétlenül figyelte.","shortLead":"A P. Lászlóval egy cellában elszállásolt férfi öngyilkosságot kísérelt meg, a robbantás vádlottja tétlenül figyelte.","id":"20180605_nem_segitett_cellatarsan_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a54d0-e84f-49d0-afc9-85f10746a139","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_nem_segitett_cellatarsan_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. június. 05. 12:13","title":"Nem segített cellatársán a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6d3c-c593-4a80-9004-9589e2f0abb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ágh Mártonontól - Bödőcs Tiboron, Hernádi Juditon, Parti Nagy Lajoson keresztül -Vranik Rolnadig. Második alkalommal jelent meg a KULT50 magazin.



","shortLead":"Ágh Mártonontól - Bödőcs Tiboron, Hernádi Juditon, Parti Nagy Lajoson keresztül -Vranik Rolnadig. Második alkalommal...","id":"20180607_Listaztak_a_magyar_kultura_meghatarozo_szereploit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754a6d3c-c593-4a80-9004-9589e2f0abb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92b97ac-96fd-4175-a21b-30e95438d4c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Listaztak_a_magyar_kultura_meghatarozo_szereploit","timestamp":"2018. június. 07. 11:00","title":"Listázták a magyar kultúra meghatározó szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","shortLead":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","id":"20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e277bbe-7236-4da1-ae9b-206014c46bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","timestamp":"2018. június. 05. 13:04","title":"Feljelentette a jegyértékesítő Viagogo oldalt a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","shortLead":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","id":"20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d788dbe9-176d-46d9-889b-295b748c416f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","timestamp":"2018. június. 07. 10:59","title":"Elő a zsebkendőkkel: könnyesnek és erősnek ígérkezik Lady Gaga és Bradley Cooper közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","shortLead":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","id":"20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bea5652-ff12-4108-8b58-2a09e09fbd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 19:03","title":"Itt az Intel nagy bejelentése: kész a 28 (!) magos processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz. Még szerencse, hogy itt még nem tiltották ki a vadkerekezőket, mint a pesti belvárosban.","shortLead":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz...","id":"20180606_Gurulo_kavezo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6141063-511c-4b17-b68e-dd827f4867da","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Gurulo_kavezo","timestamp":"2018. június. 06. 17:38","title":"Guruló kávézó nyílt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]