[{"available":true,"c_guid":"b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az indok, hogy meg kell várnia az Európai Unió Bíróságának döntéseit ezekben az ügyekben. Kemény különvélemények is voltak, négy bíró szerint a döntés indokolatlan és \"rendkívül veszélyes\".","shortLead":"Az indok, hogy meg kell várnia az Európai Unió Bíróságának döntéseit ezekben az ügyekben. Kemény különvélemények is...","id":"20180605_Az_Alkotmanybirosag_felfuggesztette_a_civiltorvennyel_kapcsolatos_eljarasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e14dea-ae49-4d10-b52e-4ccc2ddc4ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Az_Alkotmanybirosag_felfuggesztette_a_civiltorvennyel_kapcsolatos_eljarasat","timestamp":"2018. június. 05. 15:25","title":"Az Alkotmánybíróság egyelőre nem dönt sem a CEU-, sem a civiltörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc","c_author":"","category":"vilag","description":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér, de még habos is.","shortLead":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér...","id":"20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336b25c2-9d06-4cb6-805b-19e59fcc3778","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","timestamp":"2018. június. 05. 14:55","title":"Kaméleon-folyó folyik Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74cfa92-95ab-4bf7-8f44-c9aaa69fee3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új vezetőt neveznek ki Pálinkás József helyére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) élén – értesült a 24.hu. A lap szerint annak, hogy megválnak az első Orbán-kormány oktatási miniszterétől, voltak előjelei a kormánypárti sajtóban. ","shortLead":"Új vezetőt neveznek ki Pálinkás József helyére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) élén –...","id":"20180605_palinkas_jozsefet_levalthatjak_nkfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74cfa92-95ab-4bf7-8f44-c9aaa69fee3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f9484-2eb0-4d93-9098-410b3d1c5194","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_palinkas_jozsefet_levalthatjak_nkfi","timestamp":"2018. június. 05. 07:13","title":"A kormánypárti média küldött selyemzsinórt Orbán volt miniszterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243122a7-c3f8-403a-aa7c-b321a4cea698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy skizofrén, pszichiátriai beteggel szemben intézkedtek a rendőrök, az elöljárók és az ügyészség szerint arányosan jártak el, a nőt képviselő ügyvéd szerint viszont nem.","shortLead":"Egy skizofrén, pszichiátriai beteggel szemben intézkedtek a rendőrök, az elöljárók és az ügyészség szerint arányosan...","id":"20180606_Eltort_egy_no_karja_rendori_intezkedes_kozben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243122a7-c3f8-403a-aa7c-b321a4cea698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db347096-5359-44f5-aae7-e03714d251d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Eltort_egy_no_karja_rendori_intezkedes_kozben","timestamp":"2018. június. 06. 16:44","title":"Eltört egy nő karja rendőri intézkedés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB I.-ből és az NB II.-ből is kiesett két olyan csapat, amelynél sok pénz megy el a stadionépítésre vagy -felújításra, és csak akkor kerülnek bajba, amikor focizni kell.","shortLead":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB...","id":"20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cde6b2-f9cf-458c-b68f-71f17198d366","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","timestamp":"2018. június. 05. 06:30","title":"Osztályon felüli stadionokból egyosztálynyit pottyanó klubok, megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 1. blokkban volt probléma.","shortLead":"Az 1. blokkban volt probléma.","id":"20180606_Muszaki_hiba_tortent_a_Paksi_Atomeromuben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3deea-ebdb-4fc8-b815-046f061180d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Muszaki_hiba_tortent_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. június. 06. 14:03","title":"Műszaki hiba történt a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített életüktől. Forduljunk érdeklődéssel feléjük, és tanuljunk velük együtt - javasolja Devorah Heitner médiaszakértő, aki néhány tippet is megoszt azzal kapcsolatban, tiltás helyett mit tehet egy szülő, ha gyereke új appot szeretne a mobiljára.","shortLead":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített...","id":"20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b01e508-8dfa-4e63-9087-f24f651e1472","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","timestamp":"2018. június. 05. 13:15","title":"Fél, hogy gyereke veszélyes appokat telepít a mobiljára? Mit tehet ilyenkor egy szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","shortLead":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","id":"20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3120c3-aa27-4fc0-9b4c-f9c2944642e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. június. 05. 10:09","title":"Hét évvel kellene emelni Magyarországon a nyugdíjkorhatárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]