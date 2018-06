Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál járt az állat, elfogása még mindig nem sikerült.","shortLead":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál...","id":"20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918387f-2834-4c0b-934d-37be1ccb2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 15:02","title":"Még sincs meg, újra megszökött üldözői elől a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","shortLead":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","id":"20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0851b2b-00ed-418c-b998-c00d4e3ddb1a","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","timestamp":"2018. június. 05. 16:40","title":"Woody Allen: Nekem kellene a #metoo-mozgalom arcának lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített. A bentlakásos terápia alatt úgy érezte, már túl hosszú a veszteséglista ahhoz, hogy szembenézzen azzal, mit tett. Ma már diplomás szakemberként, üzleti és magánéleti coachként segíti a mélyponton lévő fiatalokat és felnőtteket, és idén 20 éve józan.","shortLead":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített...","id":"20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843396cc-fee1-4237-9aa3-43292d20bc06","keywords":null,"link":"/elet/20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","timestamp":"2018. június. 06. 20:00","title":"„Úristen, a fél életemet elcsesztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","shortLead":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","id":"20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6e57a8-8e4b-4946-971c-72c7f5d58f3f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","timestamp":"2018. június. 05. 14:23","title":"Illegális fakitermelés pusztítja tovább az orángutánok élőhelyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nyíregyháza felé vezető oldalon csak egy sáv lesz járható Nagyfügednél két napig. ","shortLead":"A Nyíregyháza felé vezető oldalon csak egy sáv lesz járható Nagyfügednél két napig. ","id":"20180605_egy_szakaszon_biztosan_dugo_lesz_szerdan_es_csutortokon_az_m3as_autopalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6e594-7539-431f-b77e-e4b618fb25ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_egy_szakaszon_biztosan_dugo_lesz_szerdan_es_csutortokon_az_m3as_autopalyan","timestamp":"2018. június. 05. 15:49","title":"Egy szakaszon biztosan dugó lesz szerdán és csütörtökön az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt üléseket is beszerelte.","shortLead":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt...","id":"20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b857697-4850-45d5-b497-d46a0429e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","timestamp":"2018. június. 06. 13:03","title":"Sikerült a teszt: a hangsebességnél is gyorsabban repült a Virgin Galactic gépe, ami civileket vinne az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]