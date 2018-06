Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni tőle a kormányzat.","shortLead":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni...","id":"20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774bb176-3bcd-4bf9-864e-80344525562a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 06. 14:17","title":"Pákh Imre kész eladni a Golgotát az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A P. Lászlóval egy cellában elszállásolt férfi öngyilkosságot kísérelt meg, a robbantás vádlottja tétlenül figyelte.","shortLead":"A P. Lászlóval egy cellában elszállásolt férfi öngyilkosságot kísérelt meg, a robbantás vádlottja tétlenül figyelte.","id":"20180605_nem_segitett_cellatarsan_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a54d0-e84f-49d0-afc9-85f10746a139","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_nem_segitett_cellatarsan_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. június. 05. 12:13","title":"Nem segített cellatársán a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","shortLead":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","id":"20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9eb9cc-ceed-455d-8ff1-7710a990132c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. június. 06. 11:06","title":"Úszóiskolájának diákjait nyugtatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","shortLead":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","id":"20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff5fe6c-32a4-419a-ba77-0737b56ef1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","timestamp":"2018. június. 05. 14:14","title":"Aragornról fog szólni A Gyűrűk Ura-tévésorozat első évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista gourmet turistáknál szerepelnek első helyen a gasztronómiai szempontok, s csak utána a látnivalók, nevezetességek, a szellemi táplálék. Az utazók egyre inkább kíváncsiak egy-egy ország, nemzet konyhájára. Erre alapozva szerveződik most júniusban az El Bulli örökséghét Barcelonában. ","shortLead":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista...","id":"20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24b891-ff20-4c35-89ae-6223910ae52f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","timestamp":"2018. június. 05. 18:14","title":"Enni jó – gasztroturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány költségvetésébe, de ez is kevés volt.","shortLead":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány...","id":"20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154d9579-655d-4cc1-9b48-95c5401aa3be","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","timestamp":"2018. június. 07. 10:56","title":"Milliárdokat adományoznak magánszemélyek a felcsúti focinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult. A Pécs melletti repülőtéren egy elektromos kisgép zuhant le, a pilóta és utasa meghalt.","shortLead":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult...","id":"20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512da9fc-a476-417b-8361-addb35a3af26","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","timestamp":"2018. június. 06. 16:23","title":"A Siemens is beszáll a pogányi légi katasztrófa vizsgálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]