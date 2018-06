Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","shortLead":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","id":"20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51439b-b8c9-4f98-8972-6a5f341ab12b","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Ez lesz a nyár háborúja: a sör az üdítők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitányának lába szerdán, a fehéroroszok elleni barátságos mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitányának lába szerdán, a fehéroroszok elleni barátságos mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_nem_tort_el_dzsudzsak_balazs_laba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab95967c-3fb7-4169-9066-30ae46afa54d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_nem_tort_el_dzsudzsak_balazs_laba","timestamp":"2018. június. 07. 20:30","title":"Nem tört el Dzsudzsák Balázs lába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód fenntartása. De sajnos egyetlen fideszes előadó sem mondhatja el véleményét ezekről.","shortLead":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód...","id":"20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f8f805-1e41-4c92-88aa-b141859740b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","timestamp":"2018. június. 06. 17:24","title":"Tanácskozik az Európai Néppárt, de Orbánt nem hívták előadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Teljesíthető a kormány hiánycélja, de még mindig magasabb, mint amit az EU elvárna.","shortLead":"Teljesíthető a kormány hiánycélja, de még mindig magasabb, mint amit az EU elvárna.","id":"20180607_Koltsegvetesi_Tanacs_teljesitheto_de_kockazatos_a_2019es_budzse","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e50c6-79ba-48c1-b310-fea37d7732a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Koltsegvetesi_Tanacs_teljesitheto_de_kockazatos_a_2019es_budzse","timestamp":"2018. június. 07. 15:02","title":"Költségvetési Tanács: Teljesíthető, de kockázatos a 2019-es büdzsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]