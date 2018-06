Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó információk szerint reggel Tiszaalpár környékén tűnt fel. ","shortLead":"A legutolsó információk szerint reggel Tiszaalpár környékén tűnt fel. ","id":"20180606_Elkaptak_az_orszagban_boklaszo_medvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b35e70-5a41-4933-ba0a-7ecdc37a0157","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elkaptak_az_orszagban_boklaszo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 12:17","title":"Megint megszökött a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","id":"20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270c0b7-2f0d-44f8-b51d-8848e0aa3da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","timestamp":"2018. június. 07. 12:36","title":"Savba ült, égési sérüléseket szenvedett egy nő a BKV járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már több fénykép is készült az orosz kocsik rozsdásodásáról, most még újabb elváltozásokról ír a zoom.hu. Pedig épp ma jelentette be Tarlós István, hogy milyen jól működnek az új járművek.","shortLead":"Korábban már több fénykép is készült az orosz kocsik rozsdásodásáról, most még újabb elváltozásokról ír a zoom.hu...","id":"20180606_Ujabb_nem_is_kicsi_rozsdafoltokat_fotoztak_az_orosz_metrokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902cd14-2d82-463d-b933-58f7a5ac9af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Ujabb_nem_is_kicsi_rozsdafoltokat_fotoztak_az_orosz_metrokon","timestamp":"2018. június. 06. 15:32","title":"Újabb, nem is kis rozsdafoltokat fotóztak az orosz metrókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál járt az állat, elfogása még mindig nem sikerült.","shortLead":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál...","id":"20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918387f-2834-4c0b-934d-37be1ccb2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 15:02","title":"Még sincs meg, újra megszökött üldözői elől a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","shortLead":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","id":"20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad1927-8a88-4fe5-9f48-1aa6336a7104","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","timestamp":"2018. június. 07. 14:42","title":"Esztergomi Bazilika: cáfolják az életveszélyes omlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz. Még szerencse, hogy itt még nem tiltották ki a vadkerekezőket, mint a pesti belvárosban.","shortLead":"Mozgó kávézót nyitott egy nő, mert rendre pocsék kávét kapott a kávézókban, és úgy döntött, ő most mindent beletesz...","id":"20180606_Gurulo_kavezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6141063-511c-4b17-b68e-dd827f4867da","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Gurulo_kavezo","timestamp":"2018. június. 06. 17:38","title":"Guruló kávézó nyílt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]