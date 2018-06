Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor egyik legnagyobb kihívását – mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor...","id":"20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ec88cd-285c-4d3b-9b6c-c88c0563d984","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","timestamp":"2018. június. 07. 11:12","title":"A hazai vállalkozások nagy baja, hogy a legtöbb nem hitelképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar a dologban.","shortLead":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar...","id":"20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3dd3e-c52c-411c-9957-db03cc406ab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","timestamp":"2018. június. 08. 14:26","title":"Állítólag ezt a trükköt használják sokan, hogy ingyen parkoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0073d15-69f2-4566-9c72-1dc23d4386cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a tó közepénél volt már, amikor munkatársai szóltak neki, hogy forduljon vissza. A hírek szerint nem volt ittas, és azt sem jelezte korábban, hogy esetleg rosszul lett volna.","shortLead":"A férfi a tó közepénél volt már, amikor munkatársai szóltak neki, hogy forduljon vissza. A hírek szerint nem volt...","id":"20180607_elmerult_egy_ferfi_a_doroskei_toban_tobb_mint_egy_napja_keresik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0073d15-69f2-4566-9c72-1dc23d4386cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3333a40f-1d5c-4a6f-8878-deaa5c99e939","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_elmerult_egy_ferfi_a_doroskei_toban_tobb_mint_egy_napja_keresik","timestamp":"2018. június. 07. 19:48","title":"Elmerült egy férfi a döröskei tóban, több mint egy napja keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát. Egy ideig nem találták a Maci Laci névre keresztelt állatot, de azóta megint rátaláltak a lábnyomaira.","shortLead":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb...","id":"20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cddb4-63e8-4569-b121-935a4975487f","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","timestamp":"2018. június. 07. 18:21","title":"Csongrád megye északi részén pihen a közvéleményt napok óta lázban tartó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]