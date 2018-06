Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","shortLead":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","id":"20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0cd0-6666-4d2a-a28a-4de3ffdf447a","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","timestamp":"2018. június. 08. 08:55","title":"Hatalmasat küzdött a depresszióval az öngyilkosságot elkövető divattervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","shortLead":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","id":"20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea5399-fd44-4f2a-a754-f614b6d88614","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","timestamp":"2018. június. 09. 08:39","title":"Több útszakaszon is nehezebb most a közlekedés az éjszakai vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a26d99f-dfd9-4c55-ae46-d75929bbe8f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó ezúttal egy gigantikus divatterepjáró újdonságot leplezett le.","shortLead":"A dél-koreai gyártó ezúttal egy gigantikus divatterepjáró újdonságot leplezett le.","id":"20180608_hyundai_hdc2_grandmaster_palisade_suv_divatterepjaro_audi_q7_bmw_x7_koncepcioauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a26d99f-dfd9-4c55-ae46-d75929bbe8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874426b0-0d96-4187-ae1e-c375110ce65b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_hyundai_hdc2_grandmaster_palisade_suv_divatterepjaro_audi_q7_bmw_x7_koncepcioauto","timestamp":"2018. június. 08. 13:21","title":"Nagymester: az Audi Q7 és a BMW X7 babérjaira tör a Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","shortLead":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","id":"20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f7cb9c-d55a-4765-861f-5042924b4dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","timestamp":"2018. június. 09. 06:03","title":"Nekiesett a kínai titkosszolgálat az amerikai katonaságnak: rendkívül bizalmas adatokat loptak el nagy mennyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája, lengyel barátaink szép csendben megelőznek minket. Hiába. Azért számít valamit a közel 40 milliós lélekszám, a 120 kockázati tőkés, a 420 üzleti angyal és a közel 3000 aktív startup. ","shortLead":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája...","id":"lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c236fece-a719-4aac-8699-488a68ba21fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","timestamp":"2018. június. 08. 11:30","title":"Startupok, befektetők, irány Lengyelország!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két kisgyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt a választ kapta, hogy azt „nem lehet a fent említett számos támogatási formától elkülönülten, önállóan kezelni”. ","shortLead":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt...","id":"20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b949d-1c40-45be-bcbd-ecd76dedafb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","timestamp":"2018. június. 08. 15:37","title":"Nem emelik a családi pótlékot, de leírni ezt azért nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]