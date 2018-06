Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fbd2e8-2d67-46d9-8cea-cb13e995450c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó öreg trolibusz koncepciója kicsit nagyobb léptékekben is felmerül manapság.","shortLead":"A jó öreg trolibusz koncepciója kicsit nagyobb léptékekben is felmerül manapság.","id":"20180608_Ne_lepodjon_meg_ha_Nemetorszagban_olyan_kamiont_lat_aminek_aramszedoje_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5fbd2e8-2d67-46d9-8cea-cb13e995450c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4310ea77-c80c-4c9e-bc8b-8550c701e8d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_Ne_lepodjon_meg_ha_Nemetorszagban_olyan_kamiont_lat_aminek_aramszedoje_van","timestamp":"2018. június. 08. 10:32","title":"Ne lepődjön meg, ha Németországban olyan kamiont lát, aminek áramszedője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány kezelhető, a balatoni vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke. Vannak, akik vitáznak vele.","shortLead":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány...","id":"20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11b9233-28d2-4981-945e-5b7dfd7f3f0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","timestamp":"2018. június. 08. 16:31","title":"A balatoni vállalkozók elnöke szerint nincs egymilliós szakácsfizetés a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon illették a minap felesküdött új olasz kormányfőt, Giuseppe Contét. HVG-kontúr.","shortLead":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon...","id":"201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9217e-9b47-4b55-902b-bc9b59d50cb5","keywords":null,"link":"/vilag/201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","timestamp":"2018. június. 09. 09:30","title":"\"Az olasz nép ügyvédje\" lesz, ígéri a zöldfülű olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény, amely a maga idejében akkora vihart kavart, hogy kötetben már meg sem jelent, így csaknem 130 év után ez az első kiadása. A kötet kiadója a könyv apropóján sétát tartott a VIII. kerületi telepen, ahol végigkövethettük a valóságban is létező szereplők életének helyszíneit: a falak mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik. Videó.","shortLead":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény...","id":"20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158aae46-fb85-418b-a352-e709d8cbcd92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","timestamp":"2018. június. 07. 19:17","title":"Ahol mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik a falak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]