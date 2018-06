Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont eleve a szakmai képzést és a gyors munkába állást választanának. Nekik ad tanácsot a Qapa francia weboldal. Durván. ","shortLead":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont...","id":"20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d5a4c6-fff6-4a47-b5a7-dca50376fd86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","timestamp":"2018. június. 08. 10:38","title":"Meghökkentő lista öt, korábban menő, de most halálra ítélt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","shortLead":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","id":"201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f65f1-e292-45bf-822b-939e3486831e","keywords":null,"link":"/tudomany/201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","timestamp":"2018. június. 09. 07:45","title":"Gondolná, hogy szovjet tudósoknak köszönhetjük a háziasított rókákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","shortLead":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","id":"201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575427d9-7d84-4795-898a-bc9707f1a715","keywords":null,"link":"/kkv/201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","timestamp":"2018. június. 09. 11:00","title":"Szinte biztosan extraprofitot kaszálhat, aki a kormány kegyeltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső román Simona Halep nyerte a 117. francia teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben 3:6, 6:4, 6:1-re legyőzte Sloane Stephenst.","shortLead":"A világelső román Simona Halep nyerte a 117. francia teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben...","id":"20180609_Elso_Grand_Slamtrofeajaval_a_roman_Halep_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0d3ef2-1444-4ddd-aab8-3afe28397713","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Elso_Grand_Slamtrofeajaval_a_roman_Halep_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 09. 17:28","title":"Első Grand Slam-trófeájával a román Halep a női bajnok a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája szó szerint nagyot fog szólni: ez egy olyan hangszóró, ami egyben polcként is használható. A vezetéknélküli újdonság ráadásul a bútorgyártó otthoni okoskiegészítőivel is kompatibilis. ","shortLead":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája...","id":"20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e9dd5-890c-4833-9e57-d39b5c9713ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","timestamp":"2018. június. 08. 07:02","title":"Az IKEA új polca nagyot fog szólni, de szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A favágók végül elpusztították az állat lakhelyéül szolgáló fát Borneó szigetén.","shortLead":"A favágók végül elpusztították az állat lakhelyéül szolgáló fát Borneó szigetén.","id":"20180608_Igy_probalta_megmenteni_otthonat_az_orangutan_a_buldozertol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c74ed8-e013-4d1d-ae1f-342cdf34d2d5","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Igy_probalta_megmenteni_otthonat_az_orangutan_a_buldozertol","timestamp":"2018. június. 08. 22:19","title":"Így próbálta megmenteni otthonát az orángután a buldózertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]