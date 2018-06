Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","shortLead":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","id":"20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c8fa6-2cb1-43cb-b69d-6376233d172e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Ön ismeri ennek az autógyártó emblémának a titkos jelentését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. Van két elképesztően jó fej macskája, konditerembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty International Magyarország aktivistája. Transznemű. A Pride megnyitóünnepségén elhangzott beszédét közöljük. Ahogy Nagy Szilvia (Szivárvány Misszió) mondatait is.","shortLead":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti...","id":"20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10afb44-d891-47a4-b97d-1b1e9a31a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:46","title":"Horváth Noé: Rettegtem, ha elmondom a szüleimnek, akkor kitagadnak és elveszítem a családom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél valamivel alacsonyabb, 2,22 százalék volt a drágulás.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél...","id":"20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e88de3-e743-4171-8872-067ddd36648f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","timestamp":"2018. június. 09. 18:06","title":"A hazai nyugdíjasokat még az infláció is jobban húzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie a „házat”. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette.","shortLead":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie...","id":"20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeec4b8-2538-42e3-92d8-be30471d45f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","timestamp":"2018. június. 08. 17:05","title":"Nem a kor, a képesség számít: 95 évesen főtanácsadó a 92 éves kormányfő mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180609_Szulinapos_akinek_a_rock_and_roll_es_a_filmtortenet_metszetenek_legemblematikusabb_jelenetet_koszonhetjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901161db-31a3-4824-8faa-caddc4a32fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Szulinapos_akinek_a_rock_and_roll_es_a_filmtortenet_metszetenek_legemblematikusabb_jelenetet_koszonhetjuk","timestamp":"2018. június. 09. 11:33","title":"Szülinapos, akinek a rock and roll és a filmtörténet metszetének legemblematikusabb jelenetét köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","id":"20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b214203-e17f-483b-bb89-204732e136b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Két autó ütközött Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","shortLead":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","id":"20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe79f-4f30-4efb-97f4-a04c9f1acdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","timestamp":"2018. június. 09. 00:18","title":"Durva vihar pusztított Nyugat-Magyarországon, négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]