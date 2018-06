Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés pénteken lett öngyilkos.","shortLead":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés...","id":"20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a12c4-835a-44ef-8d59-2e1841d5b0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 18:27","title":"Öt nappal a halála előtt még így mulatott Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","shortLead":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","id":"20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab06af1-d8fe-41d2-9533-53a590a15960","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","timestamp":"2018. június. 09. 10:22","title":"Filmszerű videót közölt a rendőrség a zuglói díler lekapcsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban lemondott mandátumáról és a háttérbe vonult. Most a pártot is otthagyta.","shortLead":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban...","id":"20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a1492b-77c5-449c-a177-55319a8bb641","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 19:12","title":"Novák Előd kilépett a Jobbikból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","shortLead":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","id":"20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0298f1-813e-4492-8be5-15668326d367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","timestamp":"2018. június. 08. 19:03","title":"Megszűnik egy netbankos belépési mód a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]