[{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","shortLead":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","id":"20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87999a-89d4-49cb-95b6-030e2e838a15","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","timestamp":"2018. június. 10. 08:55","title":"Az úttesten feküdt, áthajtott rajta egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es parlamenti választások előtt.\r

\r

","shortLead":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es...","id":"20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff2e121-f77e-45b0-89f5-4611d62a4237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:56","title":"Van, ahol az extra Erzsébet-utalványnál gálánsabb módon udvarolnak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok tekintetben ellenérdekelt – szolgáltatásokat? Segítünk: nincs. Magyarországon viszont évtizedek óta így működik egymás mellett a Volán és a MÁV. Csak az \"elmúltnyolcévben\" nagyjából négyszer, négy módon állt neki a kormány az átalakításnak, de a társaságok lobbiharcain eddig mindig elbukott az ügy. A hvg.hu információi szerint ebben a ciklusban újabb nekifutás jöhet. ","shortLead":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok...","id":"20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d92889-76c3-4282-9ce4-ca0a8b2c1521","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","timestamp":"2018. június. 11. 06:30","title":"Ötödször is nekiveselkedhet a kormány, hogy egybegyúrja a MÁV-ot és a Volánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri biztossá nevezte ki Horváth Andrást.","shortLead":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri...","id":"20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9653b64-5409-4b11-92ca-6bdb1909890f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","timestamp":"2018. június. 11. 10:07","title":"Újra vizsgálják a 90-es évek politikai robbantásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak az addig tiltott művek. Az újdonságok között felbukkant jó néhány ősrégi, a szóbeszéd szerint bezúzott kiadvány.","shortLead":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak...","id":"201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fe112e-f5a9-4790-ac85-dc8e0e3524ae","keywords":null,"link":"/kultura/201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","timestamp":"2018. június. 10. 13:00","title":"Kun Béla és a Tréfa: így támadtak fel a Kádár-korszakban megjelent, mégis betiltott könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban kétmilliárdot.","shortLead":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban...","id":"20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52eb7b-42c7-43ba-a2f3-e274947ab03c","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 09:32","title":"Lázár János kétmilliárd forintot osztott szét emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","shortLead":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","id":"20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c92cf-edab-44e0-a7c8-2c9b3a07e005","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 21:05","title":"Már most lezárások vannak a Duna-parton a hónap végi repülőverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]