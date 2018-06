Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","shortLead":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein.","shortLead":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd...","id":"20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a745fc-c1d2-4c48-b641-86e54a903c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","timestamp":"2018. június. 11. 13:51","title":"Villámárvíz volt, csapadékrekord dőlt a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a2907a-8109-4834-9053-000474293192","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra: a turisták által kedvelt ajándéktárgyat, a fából készült, népművészeti motívumokkal gazdagon díszített evőkanalat vetik be zajkeltő eszközként. ","shortLead":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra...","id":"20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a2907a-8109-4834-9053-000474293192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c27ec8-0aa8-4f7f-aac7-c7e1dea9d48f","keywords":null,"link":"/sport/20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","timestamp":"2018. június. 11. 09:42","title":"Hol van már a vuvuzela? Az oroszoknál a fakanál a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai játékosokat.","shortLead":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai...","id":"20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359f250-da65-4328-822f-bb75005ac95d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","timestamp":"2018. június. 11. 14:25","title":"Válaszolt a rasszizmusvádra Guardiola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"","category":"vilag","description":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség számára.



","shortLead":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség...","id":"20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3802c7a4-7d42-41eb-8a30-4d4a964d6639","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","timestamp":"2018. június. 10. 21:41","title":"A katalánok a baszkoknak is meghozták a kedvet a nagyobb önállósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét.","shortLead":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még...","id":"20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57bd5cf-65e7-42ff-86d0-48583fb7ba8c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","timestamp":"2018. június. 11. 19:22","title":"Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt kiállításon.","shortLead":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt...","id":"20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea436ee9-43f9-4218-ac0d-0247415c4655","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","timestamp":"2018. június. 10. 08:49","title":"Monstre vándorkiállítás ünnepli a Hupikék Törpikék 60. szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá tehetjük a másodpercekkel korábban megörökített pillanatokat. Mutatjuk, hogy mit tud a szó szerint zsebben elférő HP Sprocket.","shortLead":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá...","id":"20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b7d2d6-538d-46f1-85eb-bb4bacc06211","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","timestamp":"2018. június. 10. 12:30","title":"Teszten a zsebben elférő kütyü, amely bármikor kinyomtatja a fényképeit – tintapatron nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]