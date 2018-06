Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d","c_author":"Oncompass","category":"brandcontent","description":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk? Meddig mennénk el a gyógyulásért? Tari Katalin a végsőkig elment. Hite, kitartása és a klinikai orvostudománynak hála már öt év telt el azóta, hogy legfeljebb 3 hónapot jósoltak neki.","shortLead":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk...","id":"20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2c0291-ed05-4d0e-85ed-4ad33d32f184","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","timestamp":"2018. június. 11. 12:27","title":"A rák most vesztésre áll – Molekuláris diagnosztika, precíziós onkológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","shortLead":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","id":"20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadef870-0209-4cfc-b405-d98255357f31","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","timestamp":"2018. június. 11. 12:53","title":"Újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz. Kedd éjjel ugyancsak zenghet az ég, és a szerda is viharosnak ígérkezik, főként a déli megyékben. ","shortLead":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz...","id":"20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08e2172-4b37-4e3d-87da-41c1b0bc69fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","timestamp":"2018. június. 11. 17:58","title":"Heves viharok jönnek kedden, csütörtökön pedig érkezik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","shortLead":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","id":"20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ceb6b3-b6ba-430e-8c47-3369193b9adb","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","timestamp":"2018. június. 11. 11:22","title":"Éket vert a lecsó a NER két nagyágyúja, Bayer Zsolt és Németh Szilárd közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","shortLead":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]