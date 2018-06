Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben – dühöngött Trump a Twitteren, immár Szingapúrból, ahova a csődbe vitt kanadai G7 csúcstalálkozó után érkezett meg.","shortLead":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült...","id":"20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5391de-eebe-47c2-8839-14e0b511b71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","timestamp":"2018. június. 11. 11:23","title":"Kinyírni a Mercedest Amerikában? Nyugati zavar, keleti egység a G7-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","shortLead":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","id":"20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86830a3-ca5d-45d7-9bd3-c7dbb12afbdb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","timestamp":"2018. június. 11. 15:56","title":"Erre biztos nem számított a férfi, aki a szülei kutyájával fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban. A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre. \r

","shortLead":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez...","id":"20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e09daf1-7e43-448a-9668-151c778c56ac","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","timestamp":"2018. június. 10. 16:27","title":"Pohner Ádám a Bocuse d'Or világdöntőjéért főz, Széll Tamás a zsűrielnökségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","shortLead":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","id":"20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ed6460-1d30-43d4-9c1c-060cf2e060d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","timestamp":"2018. június. 10. 11:52","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e1d669-6d45-41a1-bcec-78c34d2d699d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kellett zárni a mezőberényi ligetet, ahol ártalmatlanítják a rovarokat. ","shortLead":"Le kellett zárni a mezőberényi ligetet, ahol ártalmatlanítják a rovarokat. ","id":"20180611_Darazsak_tamadtak_meg_gyerekeket_Mezoberenyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e1d669-6d45-41a1-bcec-78c34d2d699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2802b5-c93e-4511-a609-3624c5b9c1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Darazsak_tamadtak_meg_gyerekeket_Mezoberenyben","timestamp":"2018. június. 11. 08:58","title":"Darazsak támadtak meg gyerekeket Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","shortLead":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","id":"20180611_vinfast_vietnami_automarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e144c8-d6c9-452f-abb4-dac605528717","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_vinfast_vietnami_automarka","timestamp":"2018. június. 11. 19:17","title":"A világ elé lép a vietnami autómárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","shortLead":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","id":"20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a481e7-eec2-444e-8868-3604e8be6590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. június. 11. 08:21","title":"Kompakt és olcsó villanyautó jön a Teslától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]