2016 novemberében adta át a főváros a HÉV-vonalak üzemeltetését az amúgy is elég gonddal küzdő MÁV-nak. Az átlagosan 43 éves járműpark teljes megújításra szorulna, csakúgy mint a pályahálózat egésze. Pál László, a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója a háttérbeszélgetésen azt mondta, a pályák eddig elmaradó felújítása sem oldaná már meg a problémákat: modern biztosítóberendezés és utastájékoztató-rendszer kiépítésére is szükséges lenne, továbbá a végállomásokat is át kellene helyezni jobb helyre. A helyzet súlyosságát az is jól mutatja, hogy május végén annyi jármű lett műszaki hibás, hogy ritkítani kellett a csepeli HÉV menetrendjét. Koncepciók persze vannak a HÉV-ek fejlesztésére is: a ráckeveit és a csepelit az 5-ös metró keretében hoznák be a Kálvin térig, a gödöllői és csömöri vonalat a 2-es metróval kötnék össze, forrás azonban ezekre sincsen. Szerdai sajtótájékoztatóján Tarlós Istvánt is megkérdeztük a HÉV-ek jövőjéről, a főpolgármester azt mondta, ismeretei szerint még nincsenek konkrét tervek a HÉV-vonalak rendberakására, de amennyiben az ütemterv és a forrás biztosítása véglegesedik, tájékoztatnak majd.