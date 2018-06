Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","shortLead":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","id":"20180611_byton_elektromos_auto_CES","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac3a89-2fa8-4375-aeac-a9f0df1c3fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_byton_elektromos_auto_CES","timestamp":"2018. június. 11. 15:20","title":"Meg sem kottyant 500 millió dollárt összeszedni egy kínai elektromos autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","shortLead":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","id":"20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deda32c-0860-4c73-87e9-57d165915650","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","timestamp":"2018. június. 11. 07:57","title":"Bizniszelés közben csaptak le a kokaindílerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan...","id":"20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d90bce-545b-4005-b2f4-38ea6b89a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","timestamp":"2018. június. 12. 11:42","title":"Alig szabadult a börtönből, máris gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8cb942-7e52-41db-bbba-ff9bb184b000","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer tömege 960 milliárd Nap tömegével egyenlő – állapította meg egy arizonai kutatócsoport egy új mérési módszer segítségével.","shortLead":"A Tejútrendszer tömege 960 milliárd Nap tömegével egyenlő – állapította meg egy arizonai kutatócsoport egy új mérési...","id":"20180612_tejutrendszer_tomege_960_milliard_naptomeg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8cb942-7e52-41db-bbba-ff9bb184b000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f5549-8760-4d5a-a9b4-491a2e66a9fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_tejutrendszer_tomege_960_milliard_naptomeg","timestamp":"2018. június. 12. 14:03","title":"Tudja, mennyit nyom a teljes Tejútrendszer? Most megmérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","shortLead":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","id":"20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e361ed5f-bb76-4d0f-8577-e87408bdf10d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","timestamp":"2018. június. 11. 17:45","title":"Pánik volt Eminem koncertjén, mert lövéseket hallottak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]